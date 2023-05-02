KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

İslam alemi tarafından heyecan ile beklenen Kurban Bayramı bu sene 28 Haziran 2023 Çarşamba günü başlamış olacak. 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı’nın son günü ise 1 Temmuz Cumartesi’ ye denk geliyor. Peki, Pazartesi ve Salı günleride Kurban Bayramı tatiline dahil edilecek mi? Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkacak mı?

Resmi bir açıklama yapılmamasına ragmen, geçmiş yıllarda ki uygulamalar göz önünde bulundurulduğun da Pazartesi ve Salı günlerinin de Kurban Bayramı tatiline dahil edilip, tatil süresinin 9 güne çıkması bekleniyor. Herhangi resmi açıklama yapıldığında sizlerle paylaşacağız.