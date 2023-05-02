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Kurban Bayramı 2023 ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Ramazan Bayramı’nın bitmesiyle İslam alemi, “Kurban Bayramı ne zaman?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Kurban Bayramı Hicri Takvime göre Zilhicce aynının 10. gününden itibaren 4 gün kutlanıyor. Peki 2023 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte 2023 Kurban Bayramı tarihi…

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  • Kurban Bayramı 2023 ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün olacak mı?

    İslam dünyası kelime anlamı Allah’a yaklaşmak ve Allah rızasına ermek olan Kurban Bayramı’nı heyecanla bekliyor. Diyanet İşleri  Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre  Kurban Bayramı Haziran ayının sonunda kutlanmaya başlanacak . Peki, 2023 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü olacak? İşte merak edilen detaylar…
  • Kurban Bayramı 2023 ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün olacak mı?

    KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Kurban Bayramı tarihi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tespit edildi. Dini Günler Takvimi’nde yer alan bilgiye göre 2023 Kurban Bayramı arife günü 27 Haziran Salı’ya denk gelirken Kurban Bayramı’nın 1. günü 28 Haziran Çarşamba günü idrak edilecek. İşte gün gün 2023 Kurban Bayramı tarihleri: 
  • Kurban Bayramı 2023 ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün olacak mı?

    Kurban Bayramı Arifesi 27 Haziran 2023 Salı

    Kurban Bayramı 1.Gün – 28 Haziran 2023 Çarşamba

    Kurban Bayramı 2.Gün - 29 Haziran 2023 Perşembe

    Kurban Bayramı 3.Gün - 30 Haziran 2023 Cuma

    Kurban Bayramı 4.Gün – 01 Temmuz 2023 Cumartesi
  • Kurban Bayramı 2023 ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün olacak mı?

    KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

    İslam alemi tarafından heyecan ile beklenen Kurban Bayramı bu sene 28 Haziran 2023 Çarşamba günü başlamış olacak. 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı’nın son günü ise 1 Temmuz Cumartesi’ ye denk geliyor. Peki, Pazartesi ve Salı günleride Kurban Bayramı tatiline dahil edilecek mi? Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkacak mı?

    Resmi bir açıklama yapılmamasına ragmen, geçmiş yıllarda ki uygulamalar göz önünde bulundurulduğun da Pazartesi ve Salı günlerinin de Kurban Bayramı tatiline dahil edilip, tatil süresinin 9 güne çıkması bekleniyor. Herhangi resmi açıklama yapıldığında sizlerle paylaşacağız.
  • Kurban Bayramı 2023 ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün olacak mı?

    İSLAM DİNİNDE KURBAN BAYRAMI’NIN ANLAMI ve ÖNEMİ

    Allah’a yaklaşmak ve Allah rızasına ermek anlamına gelen kurban kelimesinden adını alan Kurban Bayramı İslam inancından oldukça önemlidir. Kur'an'da geçen Hz.İbrahim peygamber ve oğlu Hz.İsmail ile ilgili kıssadan yola çıkarak, kurban kavramı, çok daha genel bir adanmışlığı, Allah için bireyin her şeyini feda edebilecek olmasını, Allah'a teslimiyeti ve ona karşı şükür içinde olmayı ifade etmektedir. Kur'an'da Hac Suresinde bu konuda bir ayet vardır.

    Sözlükte “yaklaşmak, Allah'a yakınlık sağlamaya vesile olan şey” anlamına gelen kurban, dinî bir terim olarak, “ibadet maksadıyla belirli bir vakitte belirli şartları taşıyan hayvanı usulünce boğazlamak, ya da bu şekilde boğazlanan hayvan” demektir. Arapça'da bu şekilde kesilen hayvana udhiyye denilir. İnsanlık tarihi boyunca hemen bütün dinlerde kurban uygulaması mevcut olmakla birlikte şekil ve amaç yönüyle aralarında farklılıklar bulunur. Kur'an'da Hz. Âdem'in iki oğlunun Allah'a kurban takdim ettiklerinden söz edilir (el-Mâide 5/27); bir başka âyette de ilâhî dinlerin hepsinde kurban hükmünün konulduğuna işaret edilir (el-Hac 22/34). Ancak Yahudilik ve Hıristiyanlık'ta kurban telakkisi bir hayli değişikliğe uğramıştır. Hıristiyanlık'ta İsâ'nın çarmıha gerildiği ve bunun insanoğlunun aslî günahına karşı Baba'nın oğlu İsâ'yı feda etmesi olduğu inanışıyla kurban telakkisi özel bir anlam kazanmıştır.

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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