Kurban Bayramı Arefe 2026: İnni veccehtü vechiye lillezi duası anlamı ve önemi nedir?

Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşlar, ibadet sırasında okunan dualara dair araştırmalarını artırdı. Bu kapsamda “İnni veccehtü vechiye lillezi” duası, kurban kesimi esnasında en çok merak edilen ve anlamı sorgulanan dualar arasında öne çıkıyor.

İNNİ VECCEHTÜ VECHİYE LİLLEZİ DUASI ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

Söz konusu dua, kişinin niyetini Allah’a yöneltmesini ve ibadeti yalnızca O’nun rızası için gerçekleştirdiğini ifade eder. Kurban ibadetinde bu duanın okunması, kulun teslimiyetini ve samimi kulluk bilincini ortaya koyması açısından önemli kabul edilir.

Kurban kesimi sırasında besmele ve tekbirlerle birlikte okunan bu dua, ibadetin manevi yönünü güçlendirirken aynı zamanda dini hassasiyetlerin yerine getirilmesine de katkı sağlar. İslam alimlerine göre bu tür dualar, ibadetin huşu içinde yapılmasına vesile olur ve kişinin Allah’a yakınlaşma niyetini pekiştirir.