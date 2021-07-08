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Kurban bayramı arefesi ne zaman, resmi tatil mi? 19 Temmuz arefe günü tatil mi? Tam gün mü, yarım gün mü?

İslam aleminde önemli bir yere sahip olan Kurban Bayramı'na günler kala 'Kurban bayramı arefesi ne zaman, resmi tatil mi?' Aramaları sıklaştı. Çalışan vatandaşlar '19 Temmuz arefe günü tatil mi?' Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte konuya ilişkin detaylar...

Kurban bayramı arefesi ne zaman, resmi tatil mi? 19 Temmuz arefe günü tatil mi? Tam gün mü, yarım gün mü?

Mübarek kurban bayramı tatili için binlerce kişi araştırmalara başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre arefe günü bu yıl 19 Temmuz'a denk geliyor. İşte Kurban Bayramı'na dair merak edilenler...

AREFE GÜNÜ TATİL Mİ?

Arefe günlerinde çalışma yarım gün yapılıyor. Resmi tatiller arasına giren arefe günü bayram tatiline yarım gün olarak ekleniyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021'e 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor.

19 Temmuz (Pazartesi) Kurban Bayramı arifesi de tatil günlerine yarım gün dahil olurken, 4,5 gün resmi tatil olacak. Hafta sonlarının da dahil olmasıyla Kurban Bayramı tatili 9 gün sürecek ve 26 Temmuz Pazartesi günü işbaşı yapılacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ TARİHLERİ 2021

Arefe Günü- 19 Temmuz 2021 Pazartesi

Kurban Bayramı'nın 1. günü- 20 Temmuz 2021 Salı

Kurban Bayramı'nın 2. günü- 21 Temmuz 2021 Çarşamba

Kurban Bayramı'nın 3. günü- 22 Temmuz 2021 Perşembe

Kurban Bayramı'nın 4. günü- 23 Temmuz 2021 Cuma

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