Kurban Bayramı Duası: Kurban kesiminde okunan dualar ve anlamı
Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşlar, ibadet sırasında okunan dualar hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Kurban ibadetini yerine getirecek olan Müslümanlar, kurban kesimi esnasında hangi duaların okunması gerektiğini ve bu duaların anlamlarını merak ediyor. Ayrıntılar haberimizde.
KURBAN BAYRAMI DUASI
KURBAN KESİMİNDE OKUNAN DUALAR
Kurban kesimine başlamadan önce genellikle şu tekbir ve besmele getirilir:
“Bismillahi Allahü Ekber”
Ardından şu dua da sıkça okunmaktadır:
“İnni veccehtü vechiye lillezi fetaras-semâvâti vel-arza hanîfen ve mâ ene minel-müşrikîn.”
Bu duanın anlamı ise, kişinin yönünü yalnızca Allah’a çevirdiğini ve şirkten uzak durduğunu ifade eder.
KURBAN DUASININ ÖNEMİ
Kurban ibadeti sırasında yapılan dualar, hem ibadetin ruhuna uygunluk sağlar hem de kulun Allah’a teslimiyetini ifade eder. Bu nedenle kesim esnasında niyetin doğru yapılması ve duaların bilinçli şekilde okunması tavsiye edilir.
Din âlimleri, kurban kesiminin sadece bir kesim işlemi değil, aynı zamanda bir ibadet bilinci olduğunu vurguluyor.