Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ 2026: Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak, kimler bayram ikramiyesi alabilecek?

        Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyesi ödemesi ne zaman yatırılacak?

        2026 yılı Kurban Bayramı yaklaşırken emekli ikramiyesi ödemeleri yeniden gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki milyonlarca hak sahibi, ödemelerin ne zaman yapılacağını ve tutarını araştırıyor. Kurban Bayramı emekli ikramiyesine ilişkin ayrıntılar, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak resmi açıklamalar doğrultusunda belli olacak. Peki, Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatırılacak? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Nisan 2026 - 12:13 Güncelleme:
        Nisan ayının sonlarına yaklaşırken Kurban Bayramı emekli ikramiyesi araştırmaları hız kazandı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında bulunan milyonlarca emekli, ikramiyelerin ne zaman ödeneceğini ve miktarının ne olacağını merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ödeme takvimiyle ilgili çalışmaları devam ederken, bayram öncesinde yapılacak ödemelere ilişkin detaylar ve güncel bilgiler milyonlarca hak sahibi tarafından yakından izleniyor. Bu kapsamda “2026 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak, ne kadar olacak, kimler bayram ikramiyesi alabilecek?” sorularına yanıt aranıyor. İşte ayrıntılar haberimizde...

        KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

        Ramazan Bayramı’nda emeklilere 4 bin TL olarak yapılan bayram ikramiyesinin, mevcut uygulamanın sürmesi halinde Kurban Bayramı’nda da aynı tutar üzerinden ödenmesi bekleniyor. Bu doğrultuda, ikinci bayram öncesinde emeklilerin hesaplarına 4 bin TL ikramiye yatırılacak.

        Dul ve yetim aylığı alan hak sahipleri ise maaş bağlanma oranlarına göre (örneğin %75, %50 veya %25) ikramiye ödemesi alacak.

        KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        2026 yılı takvimine göre Kurban Bayramı arefesi 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Bayram ise 27 Mayıs Çarşamba günü başlayıp 30 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.

        Bu çerçevede, emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin bayram öncesinde ve resmi tatil sürecine girilmeden önce, en geç 22 Mayıs tarihine kadar tamamlanması bekleniyor.

        Ödeme takvimiyle ilgili kesin tarihler Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılacak resmi açıklamayla netleşecek.

        KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLECEK?

        Bayram ikramiyesi emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü, malullük ve ölüm aylığı alan vatandaşlara ödeniyor.

        Ayrıca sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar da bu ödemeden yararlanabiliyor.

        Bunun yanı sıra şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ile terör olaylarından zarar gören siviller ve bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi kapsamına dahildir.

        2026 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ

        Kurban Bayramı Arife Günü - 26 Mayıs 2026 Salı

        Kurban Bayramı 1. Günü - 27 Mayıs 2026 Çarşamba

        Kurban Bayramı 2. Günü - 28 Mayıs 2026 Perşembe

        Kurban Bayramı 3. Günü - 29 Mayıs 2026 Cuma

        Kurban Bayramı 4. Günü - 30 Mayıs 2026 Cumartesi

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        "Trump yönetimi zor NATO müttefiklerini cezalandırmaya çalışıyor"
        "Trump yönetimi zor NATO müttefiklerini cezalandırmaya çalışıyor"
        Hamaney'in sağlık durumu nasıl?
        Hamaney'in sağlık durumu nasıl?
        CNN yazdı: ABD'den İran'a karşı yeni plan
        CNN yazdı: ABD'den İran'a karşı yeni plan
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Dursun Özbek yönetimi vites artırdı!
        Dursun Özbek yönetimi vites artırdı!
        40 kişi hayatını kaybetmişti... Tayland'da yakalandı!
        40 kişi hayatını kaybetmişti... Tayland'da yakalandı!
        Diş ağrısı şikayetiyle gitti, 25 dişinden oldu
        Diş ağrısı şikayetiyle gitti, 25 dişinden oldu
        Kamuflajlı ve silahlı fotoğrafı ortaya çıktı!
        Kamuflajlı ve silahlı fotoğrafı ortaya çıktı!
        Okan Buruk'un 11. Fenerbahçe derbisi!
        Okan Buruk'un 11. Fenerbahçe derbisi!
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        Bekarlığa veda etti
        Bekarlığa veda etti
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Zayıflığın sırrı yüzde 80 kuralında!
        Zayıflığın sırrı yüzde 80 kuralında!
        İkizlerin babaları nasıl farklı çıktı?
        İkizlerin babaları nasıl farklı çıktı?
        En etkili isimler Time 100 Galası'nda
        En etkili isimler Time 100 Galası'nda
        "Beşiktaş kupa aşkına"
        "Beşiktaş kupa aşkına"
        Bu sistemi kim, nasıl kurdu?
        Bu sistemi kim, nasıl kurdu?
        Zorbalığı yargıya taşıyor
        Zorbalığı yargıya taşıyor