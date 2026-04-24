Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyesi ödemesi ne zaman yatırılacak?
2026 yılı Kurban Bayramı yaklaşırken emekli ikramiyesi ödemeleri yeniden gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki milyonlarca hak sahibi, ödemelerin ne zaman yapılacağını ve tutarını araştırıyor. Kurban Bayramı emekli ikramiyesine ilişkin ayrıntılar, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak resmi açıklamalar doğrultusunda belli olacak. Peki, Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatırılacak? İşte tüm detaylar...
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?
Ramazan Bayramı’nda emeklilere 4 bin TL olarak yapılan bayram ikramiyesinin, mevcut uygulamanın sürmesi halinde Kurban Bayramı’nda da aynı tutar üzerinden ödenmesi bekleniyor. Bu doğrultuda, ikinci bayram öncesinde emeklilerin hesaplarına 4 bin TL ikramiye yatırılacak.
Dul ve yetim aylığı alan hak sahipleri ise maaş bağlanma oranlarına göre (örneğin %75, %50 veya %25) ikramiye ödemesi alacak.
KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
2026 yılı takvimine göre Kurban Bayramı arefesi 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Bayram ise 27 Mayıs Çarşamba günü başlayıp 30 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.
Bu çerçevede, emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin bayram öncesinde ve resmi tatil sürecine girilmeden önce, en geç 22 Mayıs tarihine kadar tamamlanması bekleniyor.
Ödeme takvimiyle ilgili kesin tarihler Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılacak resmi açıklamayla netleşecek.
KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLECEK?
Bayram ikramiyesi emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü, malullük ve ölüm aylığı alan vatandaşlara ödeniyor.
Ayrıca sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar da bu ödemeden yararlanabiliyor.
Bunun yanı sıra şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ile terör olaylarından zarar gören siviller ve bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi kapsamına dahildir.
2026 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ
Kurban Bayramı Arife Günü - 26 Mayıs 2026 Salı
Kurban Bayramı 1. Günü - 27 Mayıs 2026 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Günü - 28 Mayıs 2026 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Günü - 29 Mayıs 2026 Cuma
Kurban Bayramı 4. Günü - 30 Mayıs 2026 Cumartesi