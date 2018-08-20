Kurban Bayramı nedeniyle yakınlarını ziyaret etmek isteyen İstanbullular, bayramda toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. Özellikle geçtiğimiz bayramlardagelen indirimler göz önüne alındığında İstanbullular, İstanbul'da metro, vapur ve İETT otobüsleri ücretsiz mi? sorusunun cevabını araştırıyor. Beklenen haber İBB'den geldi. Peki; İstanbul'da bayramda ulaşım ücretsiz mi, indirimli mi? İşte cevabı...

BAYRAMDA İETT, METRO VE VAPURLAR ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Kurban Bayramı boyunca toplu ulaşım araçlarının yüzde 50 indirimli hizmet vermesine karar verdi. Öte yandan okulların açılacağı 18 Eylül Pazartesi günü 06.00-14.00 saatleri arasında da ulaşım araçları ücretsiz olarak hizmet verecek.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, bayramda vatandaşların aile, akraba ziyaretlerini daha kolay yapabilmesi ve bayramda özel araç kullanımının azaltılmasının amaçlandığı uygulama ile; 1 - 4 Eylül arasında Kurban Bayramı boyunca İETT ve Özel Halk Otobüsleri, Otobüs AŞ, Metrobüs, Şehir Hatları Vapurları, Toplu Taşıma Entegre Özel Deniz Motorları, Metro, Tramvay, Hafif Metro ve Füniküler yüzde 50 indirimli hizmet verecek.

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