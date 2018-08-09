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Kurban Bayramı ne zaman? 2018 Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor?

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kalmışken bayramın ne zaman olduğu ve hangi güne denk geldiği merak ediliyor. Bayramın yaklaşması ile beraber tatil planları da yapılırken Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olduğu da araştırılıyor. Peki Kurban Bayramı ne zaman? 2018 Kurban Bayramı ile ilgili merak edilenler...

09.08.2018 - 09:57 | Güncelleme:

Bu yıl Ağustos ayına denk gelen Kurban Bayramına az bir süre kaldı. Bayramın hangi güne denk geldiği ve kaç gün tatil olacağı özellikle çalışanlar tarafından merak ediliyor. Peki Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı 9 gün tatil mi? İşte detaylar...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı Hicri Zilhicce (Hacca sahiplik eden) ayının 10, 11, 12, 13 ve 14. günleri kutlanmaktadır. Zilhicce ayı, aynı zamanda Hac ibadetinin de yerini getirildiği ay olduğu için İslam Dünyası için önemli aylardandır. Hac ibadetinin yerine getirildiği Zilhicce ayı, Hicri takvimin son ayı olmakla beraber 4 Haram aydan da biridir. Hicri takvimde Muharrem, Recep, Zilkade ve Zilhicce ayları haram aylar olarak adalndırılır.

İşte Diyanet takviminde Kurban Bayramı tarihleri:

Kurban Bayramı 1. gün: 21 Ağustos 2018 Salı

Kurban Bayramı 2. gün: 22 Ağustos 2018 Çarşamba

Kurban Bayramı 3. gün: 23 Ağustos 2018 Perşembe

Kurban Bayramı 4. gün: 24 Ağustos 2018 Cuma

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN? AREFE TAM GÜN TATİL Mİ?

Geçen Pazar günü Kurban Bayramı tatiline ilişkin Kabine'nin aldığı kararı paylaşan Kalın, “Yapılan düzenleme çerçevesinde Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkartılmıştır. Arife günü olan pazartesi de tatile dahil edilmiştir” ifadelerini kullandı. Böylece Pazartesi gününe denk gelen arefe tam gün tatil sayıldı ve Kurban Bayramı tatili resmi olarak 9 güne çıkartıldı.

KURBAN BAYRAMI YAKLAŞIRKEN DENETİMLER SIKLAŞTI

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Anadolu yakasından Avrupa yakasına hayvan geçişleri denetimlerini arttırdı.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, şap hastalığından ari olan Trakya'ya hayvan geçişi denetimleri sıkılaştırıldı.

TEM Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü öncesinde bulunan Riva Canlı Hayvan Sevk Kontrol noktasında denetimler yapan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, canlı hayvan taşıyan TIR ve kamyonları durdurarak hayvanların pasaportlarını, sağlık raporlarını, sevk bilgilerini kontrol etti.

Trakya'ya geçiş için gerekli belgeleri olmayan araçlara ceza uygulandı. Kars'tan 22 büyükbaş getiren bir tırdaki hayvanlar gerekli sağlık kontrollerinin yapılması için Tuzla Aydınlı'ya götürüldü.

Denetimlere katılan İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Karaca, Riva denetim noktasında hayvanların Trakya'ya geçiş izinlerinin olup olmadığına bakıldığını belirterek, "Durdurduğumuz bir TIR'da bulunan hayvanlar Kars'tan yüklenmiş. Bize herhangi bir sağlık raporu ibraz edemediler. Bu hayvanları geçiş izinleri olmadığı ve gerekli sağlık raporlarını gösteremedikleri için mevzuat uyarınca gerekli tespitlerinin yapılması için Tuzla hayvan borsasına götüreceğiz, menşeli hastalıkları var mı bunları kontrol edeceğiz." dedi.

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