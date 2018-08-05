Kurban Bayramı 2018'e sayılı günler kaldı. Tarihin yaklaşmasıyla birlikte bayramla ilgili sorular da artmaya başladı. Bu soruların başında ise; Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı 9 gün tatil mi? soruları yer alıyor. İşte 2018 resmi tatil günleri...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı Hicri Zilhicce (Hacca sahiplik eden ) ayının 10, 11, 12, 13 ve 14. günleri kutlanmaktadır. Zilhicce ayı, aynı zamanda Hac ibadetinin de yerini getirildiği ay olduğu için İslam Dünyası için önemli aylardandır. Hac ibadetinin yerine getirildiği Zilhicce ayı, Hicri takvimin son ayı olmakla beraber 4 Haram aydan da birdir. Hicri takvimde Muharrem, Recep, Zilkade ve Zilhicce ayları haram aylar olarak adalndırılır.

İşte Diyanet takviminde Kurban Bayramı tarihleri:

Kurban Bayramı 1. gün: 21 Ağustos 2018 Salı

Kurban Bayramı 2. gün: 22 Ağustos 2018 Çarşamba

Kurban Bayramı 3. gün: 23 Ağustos 2018 Perşembe

Kurban Bayramı 4. gün: 24 Ağustos 2018 Cuma

KURBAN BAYRAMI 9 GÜN TATİL Mİ?

Kabine toplantısında, yaklaşan Kurban Bayramı'na ilişkin bir karar alındığını söyleyen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Yapılan düzenleme çerçevesinde Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkartılmıştır. Bunu da kamuoyuyla paylaşıyoruz. Yani arife günü olan pazartesi de tatile dahil edilmiş bulunuyor." dedi.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

18 Ağustos Cumartesi 1 19 Ağustos Pazar 2 20 Ağustos Pazartesi 3 21 Ağustos Salı 4 22 Ağustos Çarşamba 5 23 Ağustos Perşembe 6 24 Ağustos Cuma 7 25 Ağustos Cumartesi 8 26 Ağustos Pazar 9

2018 RESMİ TATİL GÜNLERİ

Bu yıl (2018 yılı), tüm resmi tatillerinin listesini haberimizde bulabilirsiniz. Tatil günlerinde çalışanların fazla mesai hesaplamayı da buradan öğrenebilirsiniz. İşte 2018 yılına ait resmi tatil listesi:

Yılbaşı 1 Ocak 2018

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıgün

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (yarım gün)

15 Haziran Ramazan Bayramı

16 Haziran Ramazan Bayramı

17 Haziran Ramazan Bayramı

15 Temmuz Demokrasi Zaferi Ve Şehitleri Anma Günü20 Ağustos Kurban Bayramı tatili

20 Ağustos Kurban Bayramı tatili

21 Ağustos Kurban Bayramı tatili

22 Ağustos Kurban Bayramı tatili

23 Ağustos Kurban Bayramı tatili

24 Ağustos Kurban Bayramı tatili

(18 - 19 ve 25 - 26 Ağustos günleri haftasonuna denk gelmektedir)

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Öncesi (Yarım gün)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

2018 YILI KESİLEBİLECEK KURBANLIK SAYISI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye genelinde kurban olarak kesilebilecek toplam 1,2 milyon büyükbaş ve 3,8 milyon küçükbaş hayvan bulunduğunu belirterek, "Mevcut hayvan varlığımız, ülkemizin 2018 yılı kurbanlık ihtiyacını karşılayacak seviyededir." dedi

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