Kurban Bayramı'na 1 aydan kısa bir süre kaldı. Bayram tarihi özellikle çalışanlar ve emekliler tarafından yakından araştırılıyor. Bunların başında bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağı muamması ve 1000 lira emekli Kurban Bayramı ikramiyesi yer alıyor. Pek; Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı 9 gün tatil olacak mı? Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman ödenecek? İşte cevabı...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı Hicri takvimin son ayı Zilhicce (Hacca sahiplik eden) ayının 10, 11, 12 ve 13. günlerinde kutlanır. Ancak Hicri aylar, Miladi takvimde her yıl aynı zamanda başlamaz. Hicri ayların başlangıcı ve bitişi Miladi takvimde her yıl değişir. Bu yıl yani 2018 yılında Zilhicce ayı Ağustos ayında başlıyor. Kurban Bayramı ise 21 Ağustos Salı gününe denk geliyor.

İşte 2018 Kurban Bayramı tarihleri:

Kurban Bayramı 1. gün: 21 Ağustos 2018 Salı

Kurban Bayramı 2. gün: 22 Ağustos 2018 Çarşamba

Kurban Bayramı 3. gün: 23 Ağustos 2018 Perşembe

Kurban Bayramı 4. gün: 24 Ağustos 2018 Cuma

KURBAN BAYRAMI BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Cevabı son günlerde en çok araştırılan sorular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı bu yıl Ağustos ayına denk geliyor. Ramazan bayramında uygulanan sistemde değişiklik yapılmayarak bayram öncesinde maaşlar tahsis numarasının son rakamına göre ödenmesi bekleniyor. Ödemelerin hangi tarihte yapılacağı ise henüz netlik kazanmadı.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Kurban Bayramı'nın ilk günü 21 Ağustos Salı gününe denk geliyor. Eğer arefe günü olan Pazartesi günü tatil olursa, vatandaşlar 18 Ağustos Cumartesi gününden itibaren tatile başlayacak ve böylece 9 günlük tatil uygulanacak. Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak 20 Ağustos Pazartesi günü de tam gün tatil olursa, vatandaşlar 9 günlük bayram tatiline çıkacak.

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