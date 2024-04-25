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        Haberler Gündem Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? 2024 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

        2024 Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak?

        Kurban Bayramı için bekleyiş sürüyor. Bayram tatiline kısa bir süre kala Kurban Bayramı tarihleri gündemdeki yerini aldı. Bilindiği üzere Kurban Bayramı, İslam inancına göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan dini bir bayramdır. Kurban Bayramı için tatil planı yapanlar bayram tatilinin kaç gün olacağını araştırmayı sürdürüyor. İşte Diyanet dini günler takvimi ile 2024 Kurban Bayramı tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2024 - 01:44 Güncelleme: 25.04.2024 - 01:44
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        Kurban Bayramı tarihleri, Diyanet İşleri'nin dini günler takvimini paylaşmasının ardından netlik kazandı. Kurban Bayramı dini bir bayramı olmasının yanı sıra aynı zamanda resmi tatildir. Peki, "2023 Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Bayram tatili kaç gün?" İşte 2023 Kurban Bayramı hakkında tüm detaylar...

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        KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        Diyanet Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre; 2024 Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlayacak ve 4. günü 19 Haziran Çarşamba günü idrak edilmesiyle bitecek.

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        2024 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

        Kurban Bayramı Arefesi: 15 Haziran 2024 Cumartesi (Yarım gün)

        Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

        Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

        Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

        Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

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        2024 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN OLACAK MI?

        Kurban Bayramı tatili resmi olarak arefe günü ile beraber 4,5 gün sürecek böylelikle 19 Haziran Çarşamba günü bitmiş olacak.

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        2024 Kurban Bayramı bu sene 19 Haziran Çarşamba gününden itibaren sona erecek. 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma günün de tatil ilan edilmesi durumunda bayram tatili hafta sonunun da eklenmesiyle birlikte toplamda 9 gün olacak.

        Ancak konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

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