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        Haberler Gündem 2024 AÖL 3. dönem kayıt yenileme tarihleri: AÖL 3.dönem sınavları ne zaman, kayıt dönemi başladı mı?

        AÖL 3. dönem kayıt yenileme tarihleri 2024: AÖL 3.dönem sınavları ne zaman?

        Açıköğretim Lisesi 2.dönem sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler, AÖL 3. dönem sınav tarihlerine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen AÖL sınavları, 100 puan üzerinden değerlendirilirken, ders geçme notu 45 olarak belirlenmiştir. İşte 2024 AÖL. 3. dönem kayıt yenileme tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2024 - 23:43 Güncelleme: 24.04.2024 - 23:43
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        AÖL 3. dönem sınavları için geri sayım başladı. AÖL 2. dönem sınavlarının tamamlanmasının ardından, AÖL 3. dönem sınav tarihleri gündemdeki yerini aldı. AÖL 3. dönem sınav tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan sınav takvimi ile netlik kazandı. Peki, "AÖL 3.dönem sınavları ne zaman, kayıt dönemi başladı mı?" İşte AÖL 3. dönem sınav tarihlerine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

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        AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME TAKVİMİ

        Açık Öğretim Lisesi 3. dönem kayıt yenileme işlemleri 19 Nisan - 13 Mayıs 2024 tarihi mesai bitiminde kadar yapılabilecek.

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        AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan sınav takvimine ile AÖL 3. dönem sınavları 20-21 Temmuz tarihlerinde uygulanacak.

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        AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

        Kayıt yenileme işlemi için öğrenciler, 250 (iki yüz elli ) TL sınav katılım ücretini MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı veya T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı hizmetleri üzerinden yatıracak.

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        AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

        Açık Öğretim Lisesine kayıtlı olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri sınav katılım ücreti yatırıldıktan sonraki iş gününde sistem tarafından otomatik olarak yapılacak. Sınav katılım ücretini yatıran öğrenciler kayıt yenileme işlemlerinin yapılıp yapılmadığını takip etmek zorunda.

        Kayıt yenileme işlemi sistem tarafından otomatik olarak yapılmayan veya kayıt yenileme işlemini kendisi yaptırmak isteyen öğrenciler halk eğitimi merkezi müdürlüğüne müracaat ederek kayıt yenileme işlemini yaptırabilecektir.

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        Kayıt yenileme ücretinden muaf olan öğrenciler kayıt yenileme işlemini MEBİM veya halk eğitimi merkezi müdürlüğü aracılığı ile bizzat yaptırmak zorundadır.

        Açık Öğretim Lisesine kayıtlı olduğu hâlde en az 2 dönem üst üste kayıt yenileme yapmadığı için öğrencilik durumu ‘’SİLİK’’ duruma düşen öğrencilerin aktifleştirme işlemi, "Silik Öğrenci Aktifleştirme" butonu ile yapılır.

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        Aktifleştirme yapılacak öğrencinin sınav katılım ücreti muafiyeti var ise; muafiyete esas durumunu gösteren belge istenir.

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