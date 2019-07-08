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HaberlerGündem

Kurban Bayramı ne zaman başlayacak? Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Kurban Bayramı bu yıl Ağustos ayında kutlanacak. Diyanet'in yayınladığı takvime göre, Kurban Bayramı kaç gün sürecek ve Kurban Bayramı hangi gün başlayacak sorusunun cevabı ve kalan resmi tatiller tam listesi haberimizde...

Kurban bayramı ne zaman?

Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Resmi tatili fırsat bilen vatandaşlar tatil planlarını şimdiden yaptı. Aileleriyle güzel bir tatil geçirmek isteyen vatandaşlar tatilin süresini araştırıyor. Peki Kurban Bayramı ne zaman başlayacak? Kurban Bayramı tatili kaç gün?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı’nın ilk günün hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle tatilin uzaması beklenmiyor.

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi
11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)
12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)
13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)
14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)

2019 RESMİ TATİLLER LİSTESİ

15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü

30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi

29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

2019 Kurban Bayramı tatiline dair belirli bir açıklama yapılmasa da Ramazan Bayramı’nda verilen 9 gün kadar tatil olmayacak gibi görünüyor. Takvime göre 10 Ağustos Cumartesi günü başlayacak olan Kurban Bayramı 14 Ağustos Çarşamba günü bitecek. Tatilin 9 güne çıkıp çıkmayacağı henüz beli değil.

 

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