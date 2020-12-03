2021 Kurban Bayramı ne zaman? Sorusu araştırılıyor. Geçtiğimiz sene pandemiden dolayı koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleşen Kurban Bayramı'nda bu sene durum ne olacak? Merak konusu olmaya devam ediyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre 2021 Kurban Bayramı tarihi...

2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arefesi 19 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Bayramin birinci günü ise 20 Temmuz, son günü ise 23 Temmuz Cuma gününe denk gelmekte.

DİYANET 2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

TATİL GÜNÜNÜN İSMİ SÜRE AY GÜN YILBAŞI 1. GÜN 01 OCAK CUMA ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI 1 GÜN 23 NİSAN CUMA EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ*​ 1 GÜN​ 01 MAYIS​ CUMARTESİ​ RAMAZAN BAYRAMI AREFESi 1/2 GÜN 12 MAYIS ÇARŞAMBA RAMAZAN BAYRAMI 1. GÜN 13 MAYIS PERŞEMBE RAMAZAN BAYRAMI 2. GÜN 14 MAYIS CUMA RAMAZAN BAYRAMI 3. GÜN 15 MAYIS CUMARTESİ ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 1 GÜN 19 MAYIS ÇARŞAMBA DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ* ​1 GÜN 15 TEMMUZ​ ​PERŞEMBE KURBAN BAYRAMI AREFESi 1/2 GÜN 19 TEMMUZ PAZARTESİ KURBAN BAYRAMI 1. GÜN 20 TEMMUZ SALI KURBAN BAYRAMI 2. GÜN 21 TEMMUZ ÇARŞAMBA KURBAN BAYRAMI 3. GÜN 22 TEMMUZ PERŞEMBE KURBAN BAYRAMI 4. GÜN 23 TEMMUZ CUMA ZAFER BAYRAMI 1 GÜN 30 AĞUSTOS PAZARTESİ CUMHURİYET BAYRAMI 1,5 GÜN 28 EKİM 29 EKİM PERŞEMBE CUMA

KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk’a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk’a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.