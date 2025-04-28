Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2025 Kurban Bayramı tarihleri
İslam aleminin ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı'nda bayram tatili yapacak olanlar tarih araştırması yapıyor. Kurban Bayramı, 2025 yılında Haziran ayına denk geliyor. Peki Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? İşte, 2025 Kurban Bayramı tarihleri
Kurban Bayramı tarihleri belli oldu. Her yıl Hicri takvime göre Zilhicce ayının 10. gününde kutlanan bu özel gün, aynı zamanda birlik, beraberlik ve paylaşmanın da simgesidir. Peki, 2025 Kurban Bayramı ne zaman?
2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı toplamda 4 gün sürecek olup, 2025 yılında 6 ile 9 Haziran arasında idrak edilecek.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?
Kurban Bayramı'nın 9 gün tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama yok.
KURBAN BAYRAMI TATİL TARİHLERİ VE DENK GELDİĞİ GÜNLER
5 Haziran 2025 Perşembe: Arife
6 Haziran 2025 Cuma: Bayramın 1. günü
7 Haziran 2025 Cumartesi: Bayramın 2. günü
8 Haziran 2025 Pazar: Bayramın 3. günü
9 Haziran 2025 Pazartesi: Bayramın 4. günü