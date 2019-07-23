Kurban Bayramı'na sayılı haftalar kala pek çok vatandaşın gözü kulağı bayram tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı haberinde...

Peki Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı da 9 günlük tatil ilan edilecek mi? 2019 yılı Kurban Bayramı ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 takvimine göre;

Kurban Bayramı Arefe günü 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. Bayram ise 11 Ağustos Pazar günü başlayacak ve 4 gün sürecek. 14 Ağustos Çarşamba Kurban Bayramının son günü olacak ve çalışanlar 15 Ağustos Perşembe günü işbaşı yapacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜNE ÇIKARILDI MI?

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Ancak turizmciler başta olmak üzere pek çok vatandaş bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasını talep ediyor. Kurban Bayramı tatili ile ilgili açıklamanın ağustos ayı içerisinde yapılması bekleniyor.