Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurban bayramına dair detayları kabine toplantısının ardından paylaştı. Bu sene kurban bayramında 9 gün tatil yapılacak. Koronavirüs salgını nedeniyle uzun zamandır evlerinde olan vatandaşlar 9 günlük tatil için planlarını yaptı. Kurban Bayramı hangi gün başlıyor?

KURBAN BAYRAMI TARİHİ 2021 HANGİ GÜN? BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arefe günü yarım gün, Salıdan Cuma'ya kadar tam gün tatildir. Pazartesi günü yarım günü tam gün idari tatil olarak belirledik. 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahı kadar sürecek tatile kavuşmuş olacak" ifadelerini kullandı. Böylece bu sene kurban bayramında 9 gün tatil olacak.

2021 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Bu yıl kurban bayramında hafta sonları da dahil olmak üzere 9 gün tatil yapılacak.

Arefe Günü- 19 Temmuz 2021 Pazartesi

Kurban Bayramı'nın 1. günü- 20 Temmuz 2021 Salı

Kurban Bayramı'nın 2. günü- 21 Temmuz 2021 Çarşamba

Kurban Bayramı'nın 3. günü- 22 Temmuz 2021 Perşembe

Kurban Bayramı'nın 4. günü- 23 Temmuz 2021 Cuma

KURBAN BAYRAMI HAKKINDA

Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir.

Kurban Bayramı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tatil ilan edilir. Ramazan Bayramı ile beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biridir.