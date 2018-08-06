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Kurban Bayramı tarihi ne zaman? 2018 Kurban Bayramı resmi tatil günleri

Kurban Bayramı'na sayılı bir süre kala kendi bütçelerine en uygun kurbanı seçme arayışına giren vatandaşlar pazarları dolaşmaya ve araştırmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra uzmanlar hastalıklı kurbanlıklara dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulunuyor. Peki, Kurban Bayramı tarihi hangi güne denk geliyor? Kurban Bayramı tatili çalışanlara 9 gün mü? Toplam resmi tatil süresi ne kadar?

06.08.2018 - 12:12 | Güncelleme:

Kurban Bayramı ne zaman? 2018 Kurban Bayramı için artık geri sayım başladı. Kurban Bayramı için tatil hazırlıkları yapan vatandaşların merakla beklediği Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı, sorusuna Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın yanıt verdi. Peki,  Kurban Bayramı 9 gün tatil olacak mı? Tatil ne zaman başlayıp, ne zaman sona erecek? İşte ayrıntılar... 

KURBAN BAYRAMI TARİHİ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Kurban Bayramı arefe günü 20 Ağustos Pazartesi günü. Kurban Bayramı'nın ilk günü ise 21 Ağustos Salı günü. Toplamda Kurban Bayramı 4 gün sürecek. 24 Ağustos Cuma günü ile son bulacak. 

2018 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN? 

Kurban Bayramı'nın ilk günü 21 Ağustos Salı gününe denk geliyor. Eğer arefe günü olan Pazartesi günü tatil olursa, vatandaşlar 18 Ağustos Cumartesi gününden itibaren tatile başlayacak ve böylece 9 günlük tatil uygulanacak. Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak 20 Ağustos Pazartesi günü de tam gün tatil olursa, vatandaşlar 9 günlük bayram tatiline çıkacak.

18 Ağustos Cumartesi  1 
19 Ağustos Pazar 2
20 Ağustos Pazartesi 3
21 Ağustos Salı 4
22 Ağustos Çarşamba 5
23 Ağustos Perşembe 6
24 Ağustos Cuma 7
25 Ağustos Cumartesi 8
26 Ağustos Pazar 9

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Anadolu yakasından Avrupa yakasına hayvan geçişleri denetimlerini arttırdı.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, şap hastalığından ari olan Trakya'ya hayvan geçişi denetimleri sıkılaştırıldı.

TEM Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü öncesinde bulunan Riva Canlı Hayvan Sevk Kontrol noktasında denetimler yapan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, canlı hayvan taşıyan TIR ve kamyonları durdurarak hayvanların pasaportlarını, sağlık raporlarını, sevk bilgilerini kontrol etti.

Trakya'ya geçiş için gerekli belgeleri olmayan araçlara ceza uygulandı. Kars'tan 22 büyükbaş getiren bir tırdaki hayvanlar gerekli sağlık kontrollerinin yapılması için Tuzla Aydınlı'ya götürüldü.

Denetimlere katılan İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, yaptıkları çalışmalar hakkında AA muhabirine bilgi verdi.

Karaca, Riva denetim noktasında hayvanların Trakya'ya geçiş izinlerinin olup olmadığına bakıldığını belirterek, "Durdurduğumuz bir TIR'da bulunan hayvanlar Kars'tan yüklenmiş. Bize herhangi bir sağlık raporu ibraz edemediler. Bu hayvanları geçiş izinleri olmadığı ve gerekli sağlık raporlarını gösteremedikleri için mevzuat uyarınca gerekli tespitlerinin yapılması için Tuzla hayvan borsasına götüreceğiz, menşeli hastalıkları var mı bunları kontrol edeceğiz." dedi.

Karaca, Trakya'ya hayvan geçişleri hakkında önemli hususlar bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İstanbul'a gelen kurbanlıklar için mutlak suretle veteriner sağlık raporlarının olması, hayvan pasaportlarının birlikte olması gerekiyor. Eğer Anadolu'dan Trakya'ya geçecekse geçişle ilgili kan tahlillerinin yapıldığını gösterir raporlarının olması, hayvan sağlık sertifikaları olması gerekmektedir. Bununla ilgili denetimlerimizi yapıyoruz. Bunları ibraz edemeyen üreticiler ya da hayvanları taşıyan araçlar İl Hayvan Sağlığı Komisyonunca belirlediğimiz Tuzla Aydınlı'daki hayvan borsasına yollanarak, burada kimlik küpelerinin tek tek incelemesi yapılacak. Geldiği il ile yazışmalar yapılacak, sistem üzerinden kontrolleri yapılacak. Herhangi bir sağlık problemleri yoksa Anadolu yakasında bir tesiste kesimi ya da satışının yapılması için sevkini yapacağız. Denetimimiz sadece bayrama özgü değil 7 gün, 24 saat, 365 gün denetimlerimizi yapıyoruz. Ancak bayram zamanı İstanbul'da hayvan hareketi ve tüm Türkiye'de de olduğu gibi yoğunlaşıyor. Bizim denetimlerimiz de Kurban Bayramı döneminde yaklaşık bir aydır daha da sıkılaştırdık. Trakya bölgemiz şap hastalığından ari bölge. 2010 yılından beri Trakya'da şap hastalığı görülmedi. Arilik çalışmalarımız çok başarılı bir şekilde sürüyor."

Yaklaşan Kurban Bayramı ile ilgili de bilgiler veren Karaca, şunları söyledi:

"Geçen yıl bayramda 83 bin büyükbaş, 76 bin 500 civarında küçükbaş hayvan kesilmişti. Bu yıl geçen seneki gibi 9 günlük tatil var. Tatil daha kısa olsaydı kesim sayımız 100 binin üzerine çıkardı ancak tatilden dolayı bu sene de benzer bir kesim sayısı bekliyoruz. Trakya bölgesine geçişle ilgili gerekli kan testini yapmış ve hazır olan hayvan sayımız belli, 20 bin büyükbaş. 5 bin civarında hayvan Trakya'ya geçiş için izinlerini aldı. Bunlar da yollara düşmüş ulaşacağı yerlere gidiyorlar. Bunların sağlık sertifikaları ve raporları kontrol edildikten sonra geçişlerine izin verilecek. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli bir şekilde kurban kesmeleri için bizler gerekli önlemleri aldık. İstanbul genelinde 205 tane kurban satış noktası, 560 tane de kesim noktası belirlenmiş durumda. Büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleri, il ve ilçe tarım müdürlükleri vasıtasıyla belirlenen yerlerden vatandaşlarımızın kurbanlarını almalarını ve belirlenen kesim yerlerinde kurbanlarını kestirmelerini istiyoruz."

Bakanlık olarak iki yıldır sürdürülen bir uygulama olduğuna dikkati çeken Karaca, "Android ve İOS ta da tüm sistemlerde çalışan bir uygulama var. Vatandaşlarımız 'HAYSAG' uygulamasına küpe numarasını girdiklerinde hayvanın yaşı, ırkı, cinsiyeti ve tüm bilgilerine ulaşabiliyorlar. Bunun yanında bu uygulamada hayvanlardan insanlara geçebilecek hastalıklar ile ilgili bilgiler, bu hastalıklara karşı yapmaları gerekenler ile ilgili bilgiler yer alıyor. Vatandaşlarımızı uyarmamız gereken bir konu da kurban bayramı geçen yıl olduğu gibi bu sene de yaz aylarına denk geliyor. Yaz aylarında etlerin bozulması daha kolay olduğu için muhafaza şartlarını mutlaka uymaları şart. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza sağlıklı ve mutlu bir bayram diliyoruz." şeklinde konuştu.

Yakalanan denetimsiz ve geçiş izni olmayan hayvanlara 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na göre hayvan başına ve araç başına cezai işlem yapılacağı bildirildi.

 

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