2019 Kurban Bayram\u0131 tatili ile ilgili\u00a0detaylar ara\u015ft\u0131r\u0131l\u0131yor. Kurban Bayram\u0131 na sadece say\u0131l\u0131 g\u00fcnler kald\u0131. Bayram tatilinin 9 g\u00fcne uzat\u0131l\u0131p uzat\u0131lmayaca\u011f\u0131, Kurban Bayram\u0131 \u00f6ncesinde merak ediliyor. Kurban Bayram\u0131 tatilinin 9 g\u00fcne \u00e7\u0131kart\u0131lmas\u0131 demek, yaz\u0131n ortas\u0131nda \u00e7al\u0131\u015fanlar i\u00e7in fazladan tatil imkan\u0131 demek. Kurban Bayram\u0131 tatilli ile ilgili h\u00fck\u00fcmet cephesinden ilk a\u00e7\u0131klama Hazine ve Maliye Bakan\u0131 Berat Albayrak tan geldi. Peki Kurban Bayram\u0131 tatili 9 g\u00fcn olacak m\u0131? KURBAN BAYRAMI\u00a0KA\u00c7 G\u00dcN?\u00a0 Hicri takvimde Zilhicce ay\u0131n\u0131n 10 unda kutlanan Kurban Bayram\u0131 bu sene Miladi takvime g\u00f6re 11 A\u011fustos Pazar g\u00fcn\u00fc kutlanacak. 10 A\u011fustos Cumartesi g\u00fcn\u00fc ise Kurban Bayram\u0131 arefesi idrak edilecek. 4 g\u00fcn s\u00fcrecek Kurban Bayram\u0131 14 A\u011fustos \u00c7ar\u015famba g\u00fcn\u00fc sona erecek. KRED\u0130 KARTIYLA KURBANLIK ALINIR MI? KURBAN BAYRAMI TAT\u0130L\u0130 9 G\u00dcN OLDU MU? KA\u00c7 G\u00dcN? 11 A\u011fustos pazar g\u00fcn\u00fc ba\u015flayacak 2019 Kurban Bayram\u0131 4 g\u00fcn s\u00fcrecek ve 14 A\u011fustos \u00e7ar\u015famba g\u00fcn\u00fc sona erecek. Turizmciler per\u015fembe ile cuma g\u00fcnlerinin de tatil ilan edilmesini ve bayram tatilinin 9 g\u00fcne \u00e7\u0131kart\u0131lmas\u0131n\u0131 isterken, Ankara Ticaret Odas\u0131 (ATO) \u00e7al\u0131\u015fma motivasyonunu d\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirterek bayram tatilinin uzat\u0131lmamas\u0131n\u0131 istedi. Konuyla ilgili son s\u00f6z\u00fc h\u00fck\u00fcmet s\u00f6yleyecek. H\u00fck\u00fcmetten ilk a\u00e7\u0131klama ise d\u00fcn Bakan Albayrak tan geldi. Bakan Albayrak y\u00f6neltilen soru \u00fczerine Kurban Bayram\u0131 tatilinin uzat\u0131lmas\u0131na olumlu bakmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade etti. \r \r \r \r \r KURBAN \u0130BADET\u0130N\u0130N MAH\u0130YET\u0130 VE H\u00dcKM\u00dc NED\u0130R? S\u00f6zl\u00fckte yakla\u015fmak, Allah\u2019a yak\u0131nla\u015fmaya vesile olan \u015fey anlamlar\u0131na gelen kurban din\u00ee bir terim olarak, Allah\u2019a yakla\u015fmak ve O\u2019nun r\u0131zas\u0131na ermek i\u00e7in ibadet maksad\u0131yla, belirli \u015fartlar\u0131 ta\u015f\u0131yan hayvan\u0131 us\u00fbl\u00fcne uygun olarak kesmeyi ve bu ama\u00e7la kesilen hayvan\u0131 ifade eder (\u0130bn \u00c2bid\u00een, Redd\u00fc\u2019l-muht\u00e2r, IX, 452). Kurban bayram\u0131nda kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir. Ak\u0131l sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 yerinde, h\u00fcr, mukim ve din\u00ee \u00f6l\u00e7\u00fclere g\u00f6re zengin say\u0131lan m\u00fcmin, il\u00e2h\u00ee r\u0131zay\u0131 kazanmak gayesiyle kurban\u0131n\u0131 kesmekle hem Cenab-\u0131 Hakk\u2019a yakla\u015fmakta, hem de maddi durumlar\u0131n\u0131n yetersiz olmas\u0131 sebebiyle kurban kesemeyenlere yard\u0131mda bulunmaktad\u0131r (Serahs\u00ee, el-Mebs\u00fbt, XII, 8; \u0130bn N\u00fcceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk\u2019a yak\u0131nl\u0131k ve halka fedak\u00e2rl\u0131kta bulunma anlay\u0131\u015f\u0131 vard\u0131r. Kurban, bir m\u00fcsl\u00fcman\u0131n b\u00fct\u00fcn varl\u0131\u011f\u0131n\u0131, gerekti\u011finde Allah yolunda feda etmeye haz\u0131r oldu\u011funun bir ni\u015fanesidir. Mezheplerin \u00e7o\u011funa g\u00f6re udhiyye kurban\u0131 kesmek s\u00fcnnettir (\u0130bn R\u00fc\u015fd, Bid\u00e2ye, I, 429). Hanef\u00ee mezhebinde ise tercih edilen g\u00f6r\u00fc\u015f, kurban\u0131n vacip oldu\u011fudur (Mer\u011f\u00een\u00e2n\u00ee, el-Hid\u00e2ye, VII, 146). Kurban, -f\u0131kh\u00ee h\u00fckm\u00fc ne olursa olsun- m\u00fcsl\u00fcman toplumlar\u0131n belirli simgesi ve \u015fiar\u0131 say\u0131lan ibadetlerden biri olarak as\u0131rlardan beri \u00f6zellikle milletimizin din\u00ee hayat\u0131nda \u00f6nemli bir yer tutmaktad\u0131r. K\u0130MLER KURBAN KESMEKLE Y\u00dcK\u00dcML\u00dcD\u00dcR? Kurban kesmek, ak\u0131l sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 yerinde, b\u00fclu\u011fa ermi\u015f (ergen olmu\u015f), dinen zengin say\u0131lacak kadar mal varl\u0131\u011f\u0131na sahip ve mukim olan her m\u00fcsl\u00fcman\u0131n yerine getirece\u011fi mal\u00ee bir ibadettir (Mer\u011f\u00een\u00e2n\u00ee, el-Hid\u00e2ye, VII, 148). Temel ihtiya\u00e7lar\u0131ndan ve borcundan ba\u015fka 80.18 gr alt\u0131n veya de\u011ferinde para ya da e\u015fyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevs\u0131l\u00ee, el-\u0130htiy\u00e2r, IV, 252-256; \u0130bn \u00c2bid\u00een, Redd\u00fc\u2019l-muht\u00e2r, IX, 452-453). Ayr\u0131ca kurban m\u00fckellefiyeti i\u00e7in aranan nisab\u0131n \u00fczerinden, zek\u00e2t\u0131n aksine bir y\u0131l ge\u00e7mesi \u015fart de\u011fildir.