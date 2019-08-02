Kurban Bayramı tatili kaç gün? sorusuna yanıt tüm çalışanlar tarafından aranırken, hükümet cephesinden ilk açıklama geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi. Turizmciler "Kurban Bayramı tatili 9 gün olsun" talebinde bulunmuştu. Kurban Bayramı'nın idrak edileceği tarih ise Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takviminde yer alıyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre 2019 Kurban Bayramı tarihi...

2019 KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN?

Hicri takvimde Zilhicce ayının 10'unda kutlanan Kurban Bayramı bu sene Miladi takvime göre 11 Ağustos Pazar günü kutlanacak. 10 Ağustos Cumartesi günü ise Kurban Bayramı arefesi idrak edilecek. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 14 Ağustos Çarşamba günü sona erecek.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLDU MU?

11 Ağustos pazar günü başlayacak 2019 Kurban Bayramı 4 gün sürecek ve 14 Ağustos çarşamba günü sona erecek. Turizmciler perşembe ile cuma günlerinin de tatil ilan edilmesini ve bayram tatilinin 9 güne çıkartılmasını isterken, Ankara Ticaret Odası (ATO) çalışma motivasyonunu düşürdüğünü belirterek bayram tatilinin uzatılmamasını istedi. Konuyla ilgili son sözü hükümet söyleyecek. Hükümetten ilk açıklama ise dün Bakan Albayrak'tan geldi. Bakan Albayrak yöneltilen soru üzerine Kurban Bayramı tatilinin uzatılmasına olumlu bakmadığını ifade etti.

KURBANLIK FİYATLARI

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kurban Bayramı sürecinde hayvan fiyatlarının büyükbaşta 5 bin-30 bin lira, küçükbaşta ise 750-3 bin lira arasında olmasını beklediklerini ifade etti.

Bayraktar, TZOB Genel Merkezi'ndeki basın toplantısında, kurbanlık fiyatları ve üreticilerin beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kurbanlık fiyatlarının illere ve bölgelere göre farklılık gösterdiğini dile getiren Bayraktar, "Kurban Bayramı sürecinde hayvan fiyatlarının büyükbaşta 5 bin-30 bin lira, küçükbaşta ise 750-3 bin lira arasında olması bekleniyor. Canlı ağırlık fiyatının kilogram başına büyükbaş hayvanlarda 18-26 lira, küçükbaş hayvanlarda 19-30 lira arasında olacağı tahmin ediliyor." dedi.

Bayraktar, ülke ortalaması açısından büyükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatının 21 lira 72 kuruş, küçükbaş canlı kilogram fiyatlarının ise 23 lira 74 kuruş olduğunu söyledi.

Ülke ortalaması baz alındığında geçen yıla göre fiyatların büyükbaşta yüzde 5,7, küçükbaşta yüzde 10,7 arttığını anlatan Bayraktar, şu bilgileri verdi:

"Ortalama fiyat kilogram başına büyükbaşta 20 lira 55 kuruştan 21 lira 72 kuruşa, küçükbaşta 21 lira 45 kuruştan 23 lira 74 kuruşa çıkmıştır. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'dan oluşan 4 büyük ilde fiyatlar, büyükbaşta yüzde 12,1, küçükbaşta ise yüzde 8 yükselmiştir. Bu illerde ortalama fiyatlar, büyükbaşta 21 liradan 23 lira 55 kuruşa, küçükbaşta 23 lira 10 kuruştan 24 lira 95 kuruşa ulaşmıştır."

"VATANDAŞLARIMIZ KURBANLIK BULMADA SIKINTI YAŞAMAYACAK"

Ülke genelinde 1 milyon 217 bini büyükbaş, 3 milyon 895 bin küçükbaş olmak üzere 5 milyon 112 bin kurbanlık bulunduğunu belirten Bayraktar, 10,6 milyar liralık büyükbaş, 5,8 milyar liralık küçükbaş olmak üzere 16,4 milyar liralık kurbanlığın alıcısını beklediğini bildirdi.

Bayraktar, geçen yıl 866 bin 143 büyükbaş, 2 milyon 682 bin 612 küçükbaş kurbanlık kesildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu yıl yaklaşık 900 bini büyükbaş, 2 milyon 700 bini küçükbaş olmak üzere toplam 3 milyon 600 bin baş hayvan kesileceğini tahmin ediyoruz. Bu tahminden yola çıkacak olursak, 2019'da kurbanlıklar için ödenecek tutarın tahmini olarak 11,9 milyar liraya yaklaşacağını hesaplıyoruz. Kurban Bayramı'nda kesileceğini tahmin ettiğimiz hayvan sayısından daha fazla kesilebilecek nitelikte büyük ve küçükbaş kurbanlık var. Bu durum kurbanlık bulmada vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamayacaklarını göstermektedir."

"KURBANLIKLARA 7,8 MİLYAR LİRA ÖDENECEK"

Et ve Süt Kurumunun, satılamayan kurbanlıkları bayram sonrasında uygun bir fiyata almasını öneren Bayraktar, bu nedenle yetkililerden elde kalan kurbanlıklara yönelik alım fiyatlarını belirmelerini beklediklerini ifade etti.

Kurbanlık satış bedellerine ilişkin de konuşan Bayraktar, şunları söyledi:

"Ortalama 400 kilogram canlı ağırlığa sahip büyükbaş hayvanın canlı kilogramının 21,72 lira civarında satılacağı düşünüldüğünde bayram süresince kesilecek yaklaşık 900 bin büyükbaş hayvana halkımızın ödeyeceği para 7,8 milyar lirayı geçecektir.

Bir küçükbaş hayvanın ortalama bin 500 liradan satılacağı tahminiyle, kesilecek yaklaşık 2 milyon 700 bin küçükbaş hayvana halkımızın ödeyeceği para ise 4 milyar liranın üzerinde olacaktır."

"YÜKSEK KİRA BEDELLERİ CİDDİ MAĞDURİYETLERE NEDEN OLUYOR"

Kurbanlık satıcılarının masraflarına da değinen Bayraktar, toplamda 3,6 milyon baş kurbanlık canlı hayvan için üreticilerin 4,1 milyar lira civarında yem harcaması yaptıklarını ifade etti.

Satıcıların yaklaşık 15 gün kaldıkları süre içinde belediyelere, Ankara'da 3 bin 750-5 bin 50 lira, İstanbul'da 7 bin 500-16 bin lira, İzmir'de de 7 bin-10 bin lira civarında çadır ve altyapı masrafı ödediklerini anlatan Bayraktar, satış yerlerinin üreticilere fahiş fiyatlarla kiralandığını savundu.

Bayraktar, "Üreticilerimize 16 bin liraya kiralanan yerler var. Bu durum ciddi mağduriyetlere neden oluyor. Belediyelerden ricamız buraları uygun fiyattan üreticilerimize kullandırın." diye konuştu.

Kurban Bayramı'nın kasaplar için de önemli bir gelir kapısı olduğuna dikkati çeken Bayraktar, kasapların, hayvanları kesme, yüzme, parçalama gibi işler için küçükbaşta 60 lira, büyükbaşta 400 lira civarında para aldıklarını dile getirdi.

Kesme işine parçalama da dahil edildiğinde özellikle büyükbaş için fiyatın 600-700 liraya kadar çıkabildiğini belirten Bayraktar, "Büyükbaş hayvanlarının yarısının kasaplar tarafından ücret mukabilinde kesileceği tahminiyle, 450 bin büyükbaş hayvan için kasaplara ödenecek meblağ 180 milyon lirayı bulacaktır." dedi.