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Kurban Bayramı tatili bu hafta sonu mu başlıyor? Arefe günü ne zaman? Bayram tatili ne zaman bitecek?

Kurban Bayramı tatili ne zaman başlayacak, sona erecek? sorusu vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılıyor. 2018 Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olduğunu Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamıştı. Peki Kurban Bayramı tatili bu hafta sonu mu başlıyor? Arefe günü ne zaman? Bayram tatili ne zaman bitecek? İşte ayrıntılar...

16.08.2018 - 11:45 | Güncelleme:

Kurban Bayramı tatili artık başlıyor. Milyonlarca kişi uzun bekleyiş ardından Kurban Bayramı tatiline çıkacak. 9 gün sürecek olan tatil için tüm önlemler alındı. Diyanet Kurbanlık fiyatlarını da duyurdu. Peki Kurban Bayramı tatili bu hafta sonu mu başlıyor? Arefe günü ne zaman? Bayram tatili ne zaman bitecek? İşte detaylar...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kurban Bayramı bu sene (2018) 21 Ağustos Salı günü itibariyle başlayacak. 24 Ağustos Cuma günü sona erecek. Her bayramda olduğu gibi bu bayram tatilinde de akraba ziyaretleri yapılacak.

KURBAN BAYRAMI 9 GÜN TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

18 Ağustos Cumartesi  1 
19 Ağustos Pazar 2
20 Ağustos Pazartesi 3
21 Ağustos Salı 4
22 Ağustos Çarşamba 5
23 Ağustos Perşembe 6
24 Ağustos Cuma 7
25 Ağustos Cumartesi 8
26 Ağustos Pazar 9


KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAATİ

İstanbul Kurban Bayram Namazı: 07:00

Ankara Kurban Bayram Namazı: 06:46

İzmir Kurban Bayram Namazı: 07:11

Diğer illerin Kurban Bayram Namazı saati

İL İL KURBAN BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

BAYRAMDA ULAŞIM SEFERBERLİĞİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 gün sürecek Kurban Bayramı tatilinin 18 Ağustos Cumartesi günü başlayacağını anımsatarak, karayolları başta olmak üzere demiryolları, denizyolları ve havayollarında gerekli tüm önlemleri aldıklarını söyledi.

Bayram süresince 30 milyona yakın vatandaşın yollara çıkmasını beklediklerini ifade eden Turhan, bayram tatili boyunca Karayolları Genel Müdürlüğünce (KGM) işletilen otoyollar ve köprülerin ücretsiz olacağını bildirdi.

Turhan, Kurban Bayramı'nda artan yolcu talebinin karşılanması için TCDD Taşımacılık AŞ tarafından yüksek hızlı tren ve konvansiyonel trenlerde ek sefer ve vagonlarla ilave 54 bin koltuk kapasitesinin sağlanacağını dile getirdi.

Bu kapsamda 17, 18, 20 ve 26 Ağustos'ta Ankara-İstanbul hattında karşılıklı işleyecek ek yüksek hızlı trenlerle ilave 3 bin 288 koltuk kapasitesinin oluştuğuna işaret eden Turhan, ayrıca İzmir Mavi Treni'ne 1 pulman, Doğu Ekspresi'ne 1 kuşet 2 yataklı, Güney-Kurtalan Ekspresi'ne 1 yataklı, Van Gölü Ekspresi'ne 1 pulman, Erciyes, Fırat ve Toros ekspresleri ile Halkalı-Kapıkule, Halkalı-Uzunköprü, Uşak-Basmane, Kütahya-Balıkesir, Islahiye-Mersin hatlarında işleyen bölgesel trenlere ikişer pulman vagon eklendiğini, bayram nedeniyle toplam ilave 54 bin koltuk kapasitesi sağlandığını kaydetti.

"16-27 Ağustos'ta zorunlu olmadıkça çalışmalara ara verilecek"
Havayolları ile denizyollarında da ek seferlerin konulduğunu ve yol güvenliği önlemlerinin artırıldığını vurgulayan Turhan, tüm bayramlarda olduğu gibi bu bayram süresince de özellikle gidiş ve dönüş tarihlerinde trafiğin yüzde 70 artış göstereceğini belirtti.

Turhan, bayram trafiğinde yaşanacak yoğunluk nedeniyle bakanlık olarak kara, deniz, hava ve demiryollarında tüm önlemleri aldıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Yol yapım, bakım ve onarım çalışması yapılan kesimlerde, bayram trafiğini etkilememek üzere 16-27 Ağustos döneminde zorunlu olmadıkça çalışmalara ara verilecek. Yol güzergahlarındaki eksik trafik işaret levhaları, oto korkuluk ve kenar dikmeleri üzerindeki reflektif malzemeler tamamlanacak, kirlenenler temizlenecek. Yapım, bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiği, değişik nedenlerle yolun fiziki standardının düşük olduğu, ulaşımın tek platformdan gidiş-geliş olarak sağlandığı bölünmüş yol kesimleri sürücülerin yanılgıya düşmelerini önlemek için işaretlenecek, daha önce yapılan işaretlemeler gözden geçirilecek, servis yollarının standartlara uygun halde bulundurulması sağlanacak. Kısa süreli çalışmalar derhal bitirilecek, çalışmaların tamamlandığı kesimlerdeki işaret levhaları kaldırılacak."

Turhan, sel ve heyelan nedeniyle yolların trafiğe elverişli olmaması hali göz önünde bulundurularak bu kesimlere onarım yaklaşım levhaları konulacağını belirterek, değişik nedenlerle taşıt yolunda daralmaların oluştuğu yerlerde trafiğin bu levhalarla yönlendirileceğini söyledi.

Yol yapım, bakım ve onarımının gerçekleştirildiği kesimlerde trafik levha, işaret ve işaretçilerine uyulmasını, belirtilen hız limitinin aşılmamasını isteyen Turhan, sürücülerin araçlarına kapasitesinin üstünde yük ve yolcu almamaları, aşırı yağışlı bölgelerde ani heyelan ve çökme durumuna karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Turhan, sürücülerin yola çıkmadan önce yol durumu hakkında Karayolları Yol Danışma biriminin 0 312 449 86 60 ve 449 87 30 no'lu telefonlarından veya ücretsiz Alo 159 hattından KGM'nin internet sitesi www.kgm.gov.tr adresinde hizmete giren "Güzergah Analizi" programından ve "Yol Durumu" sayfalarından bilgi edinerek, mümkünse alternatif güzergahları kullanmalarının güvenli bir seyahat için önemli olduğunu dile getirdi.

"Kimsenin bayramını acıya dönüştürmeyin"
Cumhurbaşkanı Kararı ile yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yapılan köprü ve otoyollar hariç KGM'nin işlettiği tüm otoyol ve köprülerin bayram tatili süresince ücretsiz olacağını müjdeleyen Turhan, ulaşımdan ve erişimden sorumlu bakanlık olarak amaçlarının, vatandaşın bölünmüş yollarla, yüksek hızlı trenlerle, Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış havalimanlarıyla sevdiklerine kavuşması olduğunu söyledi.

Turhan, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızdan tek bir isteğimiz var. Her zaman uymamız gereken trafik kurallarına bayram gibi yoğunlaşan zamanlarda daha özen göstersinler. Uykusuz, alkollü yola çıkmasınlar. Yola çıkmadan mutlaka araçlarının bakımlarını yaptırsınlar. Kimsenin bayramını acıya dönüştürmesinler. Bu vesileyle kazasız, belasız günler diliyor, herkesin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

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