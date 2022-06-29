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Kurban Bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili 9 güne uzatıldı mı, 15 Temmuz ile birleşti mi?

Milyonlarca Müslüman tarafından büyük bir heyecanla beklenen Kurban Bayramı için geri sayım başladı. 2022 Kurban Bayramı'na sayılı günler kala tatil planı yapmak isteyenler Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olduğunu araştırıyor. Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 güne uzatıldı mı?" sorusuna yanıt verdi. İşte, tatil tarihleri...

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  • Kurban Bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili 9 güne uzatıldı mı, 15 Temmuz ile birleşti mi? 2022 Kurban Bayramı ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor?

    Kurban Bayramı tatili kaç gün, Bayram tatili 9 güne uzatıldı mı? araştırmaları son günlerde hız kazandı. Hicri takvime göre Zilhicce ayının 10.gününden itibaren kutlanan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Kurban kesecekler ve tatile çıkacaklar hazırlıklara başladı. Kabine Toplantısı'nda açıklama yapan Cumurbaşkanı Erdoğan 2022 Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağını açıkladı.
  • Kurban Bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili 9 güne uzatıldı mı, 15 Temmuz ile birleşti mi? 2022 Kurban Bayramı ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor?

    KURBAN BAYRAMI TATİLİ JAÇ GÜN, 9 GÜNE UZATILDI MI?

    Kabine Toplantısı'nda açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatili süresi ile ilgili şu ifadeleri kullandı;  "Kurban Bayramını tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz arasındaki Çarşamba ve Perşembe günlerinin idari izin kapsamına alınacağı haberini sizlerle paylaşmak istiyorum."
  • Kurban Bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili 9 güne uzatıldı mı, 15 Temmuz ile birleşti mi? 2022 Kurban Bayramı ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor?

    2022 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Kurban Bayramı, Arefe günü 8 Temmuz'da başlıyor. Kurban Bayramı'nın 1. günü ise 9 Temmuz Cumartesi günü idrak edilecek. Diyanet Dini Günler Takvimine göre Kurban Bayramı tatil günleri şu şekilde; 
  • Kurban Bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili 9 güne uzatıldı mı, 15 Temmuz ile birleşti mi? 2022 Kurban Bayramı ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor?

    DİYANET İLE 2022 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

    Kurban Bayramı arefesi 8 Temmuz Cuma  

    Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

    Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

    Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

    Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

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