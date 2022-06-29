KURBAN BAYRAMI TATİLİ JAÇ GÜN, 9 GÜNE UZATILDI MI?

Kabine Toplantısı'nda açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatili süresi ile ilgili şu ifadeleri kullandı; "Kurban Bayramını tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz arasındaki Çarşamba ve Perşembe günlerinin idari izin kapsamına alınacağı haberini sizlerle paylaşmak istiyorum."