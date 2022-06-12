Kurban Bayramı ile ilgili detaylar araştırılıyor. Yılın ikinci bayramı olan Kurban Bayramı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Diyanet İşleri tarafından belirlenen takvime göre Kurban Bayramı tarihleri belli oldu. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? ve 2022 Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? İşte, araştırılan soruların yanıtları ve Diyanet ile Kurban Bayramı tarihleri...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2022?

2022 yılında Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 tarihinde idrak edilecekken, 12 Temmuz ise bayramın son günü olacak. Gün itibarıyla (12 Haziran) Kurban Bayramı'na 27 gün kaldı.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

2022 yılında Kurban Bayramı arifesine denk gelen 8 Temmuz Cuma günü yarım gün 9, 10, 11 ve 12 Temmuz günleri ise tam gün resmi tatil olacak. Kurban Bayramı tatili toplamda 4,5 gün olacak.

Tatilin 9 gün olmasına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği takdirde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

2022 KURBAN BAYRAMI GÜNLERİ

Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün- 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün - 12 Temmuz 2022 Salı