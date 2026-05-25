        Haberler Bilgi Gündem Kurban Duası Türkçe Okunuşu ve Arapça Yazılışı - Kurban keserken okunacak dua anlamı (Kurban Kesim Duası)

        Kurban Bayramı 2026: Kurban kesiminde okunacak dualar ve ayetler

        Kurban ibadetini yerine getirecek vatandaşlar için kesim sırasında okunacak dualar ve ayetler büyük önem taşıyor. İslami usullere uygun şekilde gerçekleştirilen kurban kesiminde belirli tekbirler, besmeleler, Kur'an ayetleri ve dualar sırasıyla okunuyor. İşte kurban kesim aşamalarına göre okunması tavsiye edilen ifadeler…

        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 07:28 Güncelleme:
        Kurban ibadetini yerine getirecek vatandaşlar için kurban kesimi sırasında okunacak dua ve ayetler özel bir önem taşıyor. İslami usullere uygun şekilde gerçekleştirilen kesim işleminde tekbir, besmele, Kur’an-ı Kerim ayetleri ve çeşitli dualar belirli bir düzen içinde okunuyor. İşte kurban kesim aşamalarına göre tavsiye edilen dua ve okumalar…

        1. KURBAN KESİMİNDEN ÖNCE OKUNACAK TEKBİR VE BESMELE

        Kurban kesimi başlamadan önce hayvan kıbleye çevrilir ve tekbir getirilir.

        Tekbir:

        “Allâhü ekber, Allâhü ekber. Lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Allâhü ekber ve lillâhi’l-hamd.”

        Anlamı:

        “Allah en büyüktür. Allah’tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür, hamd yalnız Allah’a aittir.”

        Ardından kesim yapılmadan hemen önce:

        “Bismillahi Allahü Ekber” denilerek kurban kesimi başlatılır.

        2. KESİM SIRASINDA OKUNABİLECEK KUR’AN AYETLERİ

        Kesim esnasında Kur’an-ı Kerim’den bazı ayetlerin okunması tavsiye edilir.

        Kur'an-ı Kerim

        En’âm Suresi 79. Ayet

        “İnnî veccehtu vechiye lillezî fataras semâvâti vel arda hanîfen ve mâ ene minel muşrikîn.”

        Anlamı:

        “Ben yüzümü, gökleri ve yeri yaratan Allah’a yönelttim. Ben müşriklerden değilim.”

        En’âm Suresi 162. Ayet

        “İnne salâtî ve nüsükî ve mahyâye ve memâtî lillâhi rabbi’l-âlemîn.”

        Anlamı:

        “Şüphesiz namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi Allah içindir.”

        3. KURBAN KESİLDİKTEN SONRA OKUNAN DUA

        Kesim tamamlandıktan sonra Allah rızası için dua edilir:

        Dua:

        “Allahümme tekabbel minnî kemâ tekabbelte min abdike İbrâhîme ve Nebiyyike Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem.”

        Anlamı:

        “Allah’ım! Bunu benden, kulun İbrahim’den ve Peygamberin Muhammed’den kabul ettiğin gibi kabul eyle.”

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        Bilgi Üniversitesi’ni kapatma kararı iptal edildi
