Kurban eti nasıl dağıtılmalı? Kesilen kurbanın eti kimlere verilebilir, kimlere verilmez?

Kurban eti, herkese ikram edilebilir ve herkese verilebilir. Kuran’da konu hakkında şöyle buyrulmuştur:

"Biz kurbanlık büyükbaş hayvanları da sizin hakkınızda Allah'ın dininin şeâirinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. Onlar boğazlanmak üzere saf halinde dururken onları kestiğiniz zaman Allah'ın adını anın! Yanı üstü yere yıkılınca da onlardan hem siz yiyin, hem kanaat gösterip istemeyene, hem de fakirlere yedirin. İşte şükredesiniz diye böylece onları sizin emrinize verdik." (Hacc, 22/36)