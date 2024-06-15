Kurban eti nasıl dağıtılmalı? Kesilen kurbanın eti kimlere verilebilir, kimlere verilmez?
Kurban Bayramı yaklaşırken kurban etinin nasıl dağıtılması gerektiği sorusu gündemdeki yerini aldı. Kurban eti dağıtılırken etin pay edilmesi ve kimlere dağıtılacağı büyük önem taşıyor. Peki, kurban eti kimlere verilmez? İşte konuya ilişkin bilinmesi gerekenler…
Kurban Bayramı'nın yaklaştığı şu günlerde, kurban etinin nasıl paylaştırılacağı konusu yeniden gündemin ön sıralarında yer alıyor. Kurban etinin uygun şekilde bölüştürülmesi ve kime verileceği büyük bir titizlikle ele alınmalı. Peki, kurban eti kimlere verilmemelidir? İşte bu sorunun yanıtı ve konuya dair bilinmesi gereken önemli hususlar...
KURBAN ETİ NASIL PAY EDİLMELİDİR?
Diyanet İşleri Yüksek Kurulu konu hakkında kurban etinin üçe ayrılıp üç farklı şekilde değerlendirilmesi gerektiğini buyurmuştur. Bir bölümü kurban kesemeyen yoksullara, bir bölümü akrabalara bir bölümü tanıdık ve komşulara pay edilmelidir. Kalan kısmının ise eve ayrılması tavsiye edilir.
Bununla birlikte Hanefî mezhebine göre kurban etinin tamamı da evde bırakılabilir (Kâsânî, Bedâi‘, 5/80-81). Ancak durumu iyi olan Müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur. Şâfiî mezhebine göre ise kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir (bkz. Nevevî, el-Mecmû‘, 8/413).
KURBAN ETİ KİMLERE VERİLMEZ?
İslam dinine göre, kurban etleri öncelikli olarak yoksul ve ihtiyaç sahibi kişilere verilmelidir. Kurbanlık hayvanın derisi veya kemikleri gibi parçalarının satılarak gelir elde edilmesi, dinen uygun değildir. Bunun yerine, kurban etinin ve diğer kısımlarının hayır kurumlarına, fakirlere ve ihtiyaç sahiplerine bağışlanması gerekmektedir. Bu şekilde, kurban ibadetinin paylaşım ve yardımlaşma ruhuna uygun hareket edilmiş olur.
Kurban eti, herkese ikram edilebilir ve herkese verilebilir. Kuran’da konu hakkında şöyle buyrulmuştur:
"Biz kurbanlık büyükbaş hayvanları da sizin hakkınızda Allah'ın dininin şeâirinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. Onlar boğazlanmak üzere saf halinde dururken onları kestiğiniz zaman Allah'ın adını anın! Yanı üstü yere yıkılınca da onlardan hem siz yiyin, hem kanaat gösterip istemeyene, hem de fakirlere yedirin. İşte şükredesiniz diye böylece onları sizin emrinize verdik." (Hacc, 22/36)