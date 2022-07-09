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Kurban eti yıkanır mı, nasıl dinlendirilir? Kurban eti nasıl saklanır?

Kurban Bayramı'nda kurban kesme ibadetini yerine getiren vatandaşlarımız "Kurban eti nasıl saklanır?" sorusuna yanıt arıyorlar. Kurbanlık etleri henüz dağıtmadan ve tüketmeden önce kurban etinin nasıl dinlendirileceği ve etin yıkanıp yıkanmayacağı merak konusu oldu. İşte kurban eti muhafaza yöntemleri...

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  • Kurban eti yıkanır mı, nasıl dinlendirilir? Kurban eti nasıl saklanır, neden yeşillenir?

    Kurban vecibesini yerine getiren ya da bayramın ilerleyen günlerinde yerine getirecek olan vatandaşlarımız "Kurban eti nasıl saklanır?" sorusunun cevabını araştırıyor. Kurban etinin muhafaza koşulları oldukça büyük önem arz ediyor. İşte konuya ilişkin uzmanların açıklamaları... 
  • Kurban eti yıkanır mı, nasıl dinlendirilir? Kurban eti nasıl saklanır, neden yeşillenir?

    Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, kurban etlerinin doğru saklanması için sıcak halde naylon poşete konulmaması ve tek porsiyonluk parçalar halinde derin dondurucuya kaldırılması gerektiğini bildirdi.

    Yalçındağ, AA muhabirine, vatandaşların kurban etleri konusunda dikkat etmeleri gereken hususları anlattı.

    KURBAN ETİ NEDEN YEŞİLLENİR?

    Yalçındağ, kesim işlemi tamamlandıktan sonra, hayvanın vücut sıcaklığının düşmesinin beklenmesi ve daha sonra parçalara ayırma işleminin yapılması gerektiğini bildirdi.

    Kurban Bayramı'nın son birkaç yıldır sıcak havalara denk geldiğine dikkati çeken Yalçındağ, şöyle konuştu:

     

    "Bu etlerin sıcak sıcak naylon torba, kova veya küvete konularak taşınması, etin kısa sürede bozulmasına neden olur. Eğer soğumasını beklemeden parçalamak durumundaysak, etleri en kısa sürede eve götüreceğiz. Masanın üzerine temiz bir örtü serip, gölge bir yerde birbirine değmeyecek şekilde etleri yerleştirip soğumasını bekleyeceğiz. Soğuduktan sonra borcam veya tepsiye koyup buzdolabına kaldıracağız. Sıcakken hele bir de naylon torba içinde buzdolabına değil derin dondurucuya bile koysanız, o et kullanılamaz hale gelir. Ertesi gün bir bakarsınız ki et yemyeşil olmuş, yenilemez duruma gelmiş."
  • Kurban eti yıkanır mı, nasıl dinlendirilir? Kurban eti nasıl saklanır, neden yeşillenir?

    "ET BİR GÜN DİNLENDİRİLMELİ"

    İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cüneyt Ulutin, kurbanlık seçimi, etin saklanması ve pişirilmesi gibi konularda da merak edilen soruları yanıtladı. Prof. Dr. Cüneyt Ulutin etin ilk gün tüketilmesi ile ilgili, “Etin bir gün dinlendirilmesi hem sağlık hem da lezzet açısından önemli” dedi.

    ACI ÇEKEN HAYVANIN TADI DEĞİŞİYOR

     

    Seçilen kurbanların veteriner kontrolünden geçmiş olmasına dikkat edilmesini söyleyen Dr. Cüneyt Ulutin, aksi takdirde hayvanlarda bulunan birçok brusella, tüberküloz gibi enfeksiyonlar ya da kist hidatik gibi parazitlerin insanlara rahatlıkla geçebildiğini söyledi. Kurbanlık hayvanın kesimi esnasında da dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Cüneyt Ulutin acemi insanların kurban kesiminde bulunmamasını, daha çok konuya hakim olan kasaplara kesim yaptırmalarını tavsiye etti. Hastanelerde Kurban Bayramı'nda çok sayıda bıçak yaralanması vakalarının görüldüğünü bu konuda dikkatli olunmasını, öte yandan hayvana acı çektirmeden bir kesim yapılması gerektiğini, hayvana acı çektirmenin kurban etinin tadında bozulma meydana getirebileceğini aktardı.
  • Kurban eti yıkanır mı, nasıl dinlendirilir? Kurban eti nasıl saklanır, neden yeşillenir?

    BİR GÜN DİNLENDİRİLEN ET DAHA LEZZETLİ OLUYOR

     

    Kesilen etlerin tüketim zamanının da önemli olduğunu hatırlatan Ulutin, “Hemen tüketildiği zaman kurban eti taze bir et olduğundan dolayı sindirimi zordur. Eğer çok arzulanmıyorsa ertesi güne dinlendirerek tüketmek daha iyi olacaktır. Özellikle sindirim bölgesinde rahatsızlığı olan kişilerde gastrit, şişkinlik, gaz gibi sıkıntılar dışında zaman zaman pankreastan kaynaklanan salgı bozukluklarına bağlı pankreatit gibi durumlarla veya safra kesesi gibi problemlerle karşı karşıya kalabiliyoruz” dedi.

    ETLERİ YIKAMADAN BUZDOLABINA KOYUN

     

    Etlerin saklanma koşulları hakkında da bilgilendirmelerde bulunan Ulutin, “Havalar gittikçe sıcaklaşıyor. Etlerin kesimden hemen sonra yıkanmadan buzdolaplarında saklanması gerekiyor. Burada dikkat edilmesi gereken ailenin porsiyonuna göre paketleme yapmak. Buzluğa attığınız bir et parçası -20 veya -18 derecede 6 aya kadar muhafaza edilebilir. Ancak oradan çıkarttıktan sonra bu eti çözüp tekrar buzluğa koymanız çok tehlikelidir. Sizi enfeksiyonlara, hatta ölümlere kadar götürebilir. Bu yüzden aile boyu porsiyonlara ayırarak etleri saklamak daha iyidir” dedi.

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