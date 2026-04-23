        Haberler Bilgi Ekonomi KURBAN FİYATLARI 2026: Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık kilo fiyatları ne kadar? Diyanet vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar?

        Kurban fiyatları güncel liste 2026: Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar oldu?

        Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında kurbanlık fiyatları geliyor. Türkiye genelinde besicilerden gelen ilk bilgiler, 2026 yılı için büyükbaş ve küçükbaş hayvanların canlı kilo fiyatlarının şekillenmeye başladığını ortaya koydu. Artan maliyetler ve piyasa koşulları doğrultusunda belirlenen fiyatlar, bayram öncesi alım planı yapan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte il il kurbanlık fiyatları...

        Giriş: 23 Nisan 2026 - 14:31 Güncelleme:
        2026 Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık pazarında hareketlilik hız kazanırken, gözler fiyatlara çevrildi. Besicilerin açıkladığı güncel verilere göre büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıkların canlı kilo fiyatları yavaş yavaş netleşiyor. Hem üreticiler hem de alıcılar için belirleyici olacak bu rakamlar, bayram hazırlıklarının en önemli gündem başlıklarından biri haline geldi. İşte kurban fiyatları güncel liste...

        KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

        2026 yılında kurbanlık fiyatları, hem yem maliyetleri hem de genel enflasyon nedeniyle geçtiğimiz yıla göre artış gösterdi. Türkiye genelinde fiyatlar bölgeden bölgeye farklılık gösterse de ortalama rakamlar şu şekilde:

        Geçtiğimiz yıl İstanbul'da ortalama büyükbaş bir hayvan 90 bin ile 250 bin TL arasında, küçükbaş kurbanlık ise 10 bin ile 25 bin TL arasında satılıyordu. Hisse fiyatlarının bu yıl ise küçükbaşta 18-45 bin TL arasında, büyükbaşlarda ise 140-400 bin TL arasında olması bekleniyor.

        2026 YILI ORTALAMA CANLI KİLO FİYATLARI

        Tosun (Büyükbaş): 510 TL / kg

        Düve / İnek: 475 TL / kg

        Koç (Küçükbaş): 450 TL / kg

        Dişi Koyun: 350 TL / kg

        Bu fiyatlar bölgeye, hayvanın ırkına ve kilosuna göre değişkenlik gösterebilir.

        GÜNCEL 2026 İL İL KURBANLIK FİYATLARI

        Büyükşehirlerde nakliye ve barınma maliyetleri nedeniyle fiyatlar Anadolu'nun iç kesimlerine göre daha yüksek seyrediyor. 2026 yılı için illere göre beklenen fiyat aralıkları şu şekilde:

        İstanbul'da büyükbaş 140.000 - 400.000 TL, küçükbaş 18.000 - 45.000 TL ve 7/1 büyükbaş hisse bedelinin 30.000 - 55.000 TL arasında,

        Ankara'da büyükbaş 110.000 - 350.000 TL, küçükbaş 18.000 - 40.000 TL ve 7/1 büyükbaş hisse bedelinin 28.000 - 50.000 TL arasında,

        İzmir'de büyükbaş 140.000 - 330.000 TL, küçükbaş 18.000 - 45.000 TL ve 7/1 büyükbaş hissesinin 30.000 - 50.000 TL arasında olması bekleniyor.

        Anadolu (Erzurum, Kars) gibi bölgelerde ise büyükbaşların 100.000 - 280.000 TL, küçükbaşların 15.000 - 35.000 TL ve 7 kişilik büyükbaş hissesinin 25.000 - 45.000 TL arasında olması bekleniyor.

        DİYANET AÇIKLADI: KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR?

        Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) 2026 vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 18 bin, yurt dışında 7 bin lira olarak belirlendiğini açıkladı.

