Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Kurban kesimi hangi gün olacak? 2024 Diyanet’e göre kurban kesim vakti ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor

        Kurban kesimi hangi gün olacak? Diyanet'e göre kurban kesim vakti ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor

        Kurban Bayramı sırasında, ekonomik durumu elveren Müslümanlar, belirli niteliklere sahip hayvanları kurban ederek bu eti ihtiyaç sahiplerine ulaştırır. Allah'a bağlılığın bir ifadesi olan Kurban Bayramı hakkında, kurban kesme günleri ve kesim vakitleri merak edilmektedir. İşte 2024 yılı için kurban kesiminin yapılabileceği günler ve uygun zaman dilimleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.06.2024 - 13:07 Güncelleme: 15.06.2024 - 13:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kurban Bayramı yaklaştıkça kurban kesme vakitleri hakkında araştırmalar da gündemdeki yerini aldı. Kurbanın saat kaçta ve hangi günler kesilebileceği kurban kesecek vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte detaylar...

        2

        KURBAN HANGİ GÜN KESİLİR?

        Kurban kesme süresi, Kurban Bayramı'nın ilk gününden başlayarak dört gün boyunca devam eder. İslam dini açısından kurban kesimi için belirlenen zaman dilimi, bayramın ilk günü olan Arefe gününün akşamında güneşin batmasıyla başlar ve dört gün boyunca kesim işlemi yapılabilir. Bu süre zarfında, Müslümanlar kurbanlarını keserek dini vecibelerini yerine getirirler.

        3

        DİYANET’E GÖRE KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMANDIR?

        Diyanet’in resmi internet sitesinde yaptığı açıklamaya göre kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîler'e göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğinânî, el-Hidâye, 7/154).

        4

        Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise bayramın 4. günü gün batana kadar kurban kesilebilir (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, 4/383; İbn Rüşd, Bidâyetü'l-müctehid, 1/436).

        5

        KURBAN ETİ NASIL PAY EDİLMELİDİR?

        Diyanet İşleri Yüksek Kurulu konu hakkında kurban etinin üçe ayrılıp üç farklı şekilde değerlendirilmesi gerektiğini buyurmuştur. Bir bölümü kurban kesemeyen yoksullara, bir bölümü akrabalara bir bölümü tanıdık ve komşulara pay edilmelidir. Kalan kısmının ise eve ayrılması tavsiye edilir.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Kraliçe arı var" dediler uyuşturucu çıktı
        "Kraliçe arı var" dediler uyuşturucu çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Münih'te Mourinho şov!
        Münih'te Mourinho şov!
        Dünyanın en iyisi
        Dünyanın en iyisi
        Peki Tarkan nerede?
        Peki Tarkan nerede?
        Otoyollar akıcı yoğun! Kara yollarında son durum!
        Otoyollar akıcı yoğun! Kara yollarında son durum!
        Baba-kız kavuştu
        Baba-kız kavuştu
        Biri 4, diğeri 3 yaşında! Kulağı kopma noktasına geldi! Kreşte dehşet!
        Biri 4, diğeri 3 yaşında! Kulağı kopma noktasına geldi! Kreşte dehşet!
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        EURO 2024 rekorla başladı!
        EURO 2024 rekorla başladı!
        Haftanın gündemi Taylor
        Haftanın gündemi Taylor
        Görkemli açılış!
        Görkemli açılış!
        Kadını dövdü, parasını gasp etti! Şikayetçi olunca vurdu!
        Kadını dövdü, parasını gasp etti! Şikayetçi olunca vurdu!
        Kafein kahveden nasıl ayrılır?
        Kafein kahveden nasıl ayrılır?
        Bayram trafiğine anlık takip
        Bayram trafiğine anlık takip
        Sadece yürüyerek fit kalmak mümkün mü?
        Sadece yürüyerek fit kalmak mümkün mü?
        Kurban etinin yenilme saatine dikkat!
        Kurban etinin yenilme saatine dikkat!
        "AP seçimlerinin dinamikleri farklı"
        "AP seçimlerinin dinamikleri farklı"