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Vekaleten kurbanlık fiyatları belli oldu! 2023 Küçükbaş, büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar oldu?

Kurbanlık fiyatları, 28 Haziran'da başlayacak olan Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 yılı vekaletle kurban kesim fiyatlarını açıkladı. Dini görevlerini yerine getirmek isteyen Müslümanlar, bu yıl da kurban kesecekler ve kesemeyecek durumda olan eş, dost, komşu ve akrabalarıyla kurban etini paylaşacaklar. İşte 2023 küçükbaş, büyükbaş, kuzu, koyun, tosun, dana fiyatları hakkında merak edilenler...

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  • KURBANLIK FİYATLARI 2023 | Küçükbaş, büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    Ülke bölge, kurbanlık türü ve büyüklüğüne göre farklılık gösteren kurbanlık fiyatları, Kurban Bayramı'na bir aydan kısa bir süre kala gündeme geldi. Her yıl Zilhicce ayının 10. gününe denk gelen Kurban Bayramı'nda Allah'a yakınlık kazanmak, sadakatlerini göstermek ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kurbanlar kesilir ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. Diyanet 2023 vekaletle kurban kesme bedelini açıklarken gözler "Küçükbaş, büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 küçükbaş, büyükbaş kurbanlık fiyatlarına ilişkin detaylar...
  • KURBANLIK FİYATLARI 2023 | Küçükbaş, büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    2023 KURBANLIK FİYATLARI AÇIKLANDI!

    Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini açıkladı. 
  • KURBANLIK FİYATLARI 2023 | Küçükbaş, büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    YURT DIŞI VEKALETLE KURBAN FİYATLARI BELLİ OLDU

    Vekaletle kurban kesim bedeli yurt içinde 5 bin 950, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak açıklandı.
  • KURBANLIK FİYATLARI 2023 | Küçükbaş, büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    YURT İÇİ KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

    Türkiye'de 2023 kurban kesim bedeli 5 bin 960 lira olarak belirlenirken, yurt dışında ise 2 bin 750 lira olarak belirlendi.

    SİVAS KURBANLIK FİYATLARI BELLİ OLDU!

    Sivas'ta tosun canlı kilogram fiyatı 160 TL, damızlık vasfını kaybetmiş düve 150 TL, dişi koyun 110 TL, erkek koyun ise 140 TL’den satılacak. Kombinalardaki kesim ücretleri ise büyükbaş için 2 bin 500 TL, küçükbaş için 750 TL, söküm ücreti bin 500 TL, paylama ücreti bin TL, et çekim ücreti ise 10 TL olarak belirlenmişti.
  • KURBANLIK FİYATLARI 2023 | Küçükbaş, büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    İşte, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın paylaşımı;

    Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950 TL, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirledik. Bağışlarınızı başta deprem bölgesi olmak üzere tüm ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.
  • KURBANLIK FİYATLARI 2023 | Küçükbaş, büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    KURBAN VEKALETİ NEDİR?

    Kurbanlık hayvanı kesme yetkinliğine sahip olmayan bireylerin, kesme yetisine sahip olan birisine bu hakkı tanımasına vekalet denilmektedir. Kurban vekaleti, kesim esnasında hayvanın yanında bulunan bireylerce sözlü olarak verilebilmektedir. Ancak kurbanlığın sahibi ya da hissedarı o an orada bulunma imkanına sahip değilse, telefon ve internet gibi araçlarla da bu vekaleti yerine getirebilmektedir.
  • KURBANLIK FİYATLARI 2023 | Küçükbaş, büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    KURBAN VEKALETİ NASIL VERİLİR?

    Kişi, kurbanını bizzat kesebileceği gibi vekâlet yoluyla başkasına da kestirebilir. Zira kurban, hac ve zekât gibi mal ile yapılan bir ibadettir; mal ile yapılan ibadetlerde ise vekâlet caizdir (Kâsânî, Bedâi‘, V, 67; Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 263-265; Remlî, Nihâyetü’l-muhtâc, VIII, 132). Nitekim Hz. Ali’nin (r.a.) şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Resûlullah (s.a.s.), develer kesilirken başında durmamı, derilerini ve sırtlarındaki çullarını paylaştırmamı emretti ve onlardan herhangi bir şeyi kasap ücreti olarak vermeyi bana yasakladı ve ‘kasap ücretini biz kendimiz veririz’ buyurdu.” (Buhârî, Hac, 120; Ebû Dâvûd, Menâsik, 19)
  • KURBANLIK FİYATLARI 2023 | Küçükbaş, büyükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    YURT DIŞINDAN VEKALET VERİLİR Mİ?

    Vekâlet, sözlü veya yazılı olarak ya da telefon, internet, faks ve benzeri iletişim araçları vasıtasıyla verilebilir. Vekil tayin edilen kişi veya kurum aldığı vekâleti gereği gibi yerine getirmelidir. Kurbanda önemli olan, kişinin niyetinin Allah için olması ve vekâleten kendisi adına kurbanın kesilmesidir.

     

    Dolayısıyla kurbanın yurt içinde başka bir ilde ya da yurt dışında kesilmesinde sakınca bulunmamaktadır. Kurban fiyatlarının kesilen ülkeye göre az veya çok olması bu durumu değiştirmez. Ancak yaşadığı yerde muhtaç ve fakirler varsa kişinin, kurbanını orada kesip dağıtması daha uygun olur. Çünkü kişinin yaşadığı yerdeki fakirlerin ve komşuların onun üzerinde hakları vardır.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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