Yaklaşan Kurban Bayramı'yla İslam dünyası için en önemli ibadetlerden biri olan kurban ibadeti hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. İslam camiası 11 Ağustos 2019'da Kurban Bayramı'nı kutlamaya başlayacak. Bu süreçte vatandaşlar, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkların fiyatlarını merak etmeye başladılar. İşte 2019 kurbanlık fiyatları...

DİYANET KURBAN FİYATLARI 2019

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2019 yılı için vekâlet yoluyla kurban kesim bedelini açıkladı. Kurban kesim bedeli yurt dışı ve yurt içi olmak üzere ikiye ayrılıyor. Kurban kesim bedeli yurt içinde 890 TL, yurt dışında 725 TL olarak belirlendi.

KIZILAY KURBANLIK FİYATLARI

Kızılay'da da yurt içi ve yurt dışı kurbanlık fiyatları değişiklik gösteriyor. Yurt içi kurbanlık fiyatı 850 TL, yurt dışı kurbanlık fiyatı ise 725 TL olarak açıklandı.

KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR 2019

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kurban Bayramı sürecinde hayvan fiyatlarının büyükbaşta 5 bin-30 bin lira, küçükbaşta ise 750-3 bin lira arasında olmasını beklediklerini söyledi.

Bayraktar TZOB Genel Merkezi'ndeki basın toplantısında, kurbanlık fiyatları ve üreticilerin beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kurbanlık fiyatlarının illere ve bölgelere göre farklılık gösterdiğini belirten Bayraktar, "Kurban Bayramı sürecinde hayvan fiyatlarının büyükbaşta 5 bin-30 bin lira, küçükbaşta ise 750-3 bin lira arasında olması bekleniyor. Canlı ağırlık fiyatının kilogram başına büyükbaş hayvanlarda 18-26 lira, küçükbaş hayvanlarda 19-30 lira arasında olacağı tahmin ediliyor." dedi.

Bayraktar, ülke ortalaması açısından büyükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatının 21 lira 72 kuruş, küçükbaş canlı kilogram fiyatlarının ise 23 lira 74 kuruş olduğunu ifade etti.

Ülke ortalaması baz alındığında geçen yıla göre fiyatların büyükbaşta yüzde 5,7, küçükbaşta yüzde 10,7 arttığını anlatan Bayraktar, şunları ekledi: "Ortalama fiyat kilogram başına büyükbaşta 20 lira 55 kuruştan 21 lira 72 kuruşa, küçükbaşta 21 lira 45 kuruştan 23 lira 74 kuruşa çıkmıştır. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'dan oluşan 4 büyük ilde fiyatlar, büyükbaşta yüzde 12,1, küçükbaşta ise yüzde 8 yükselmiştir. Bu illerde ortalama fiyatlar, büyükbaşta 21 liradan 23 lira 55 kuruşa, küçükbaşta 23 lira 10 kuruştan 24 lira 95 kuruşa ulaşmıştır."