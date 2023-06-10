Adı: Toro! Ağırlık: 1.3 ton! Fiyatı dudak uçuklattı!

AA'da yer alan habere göre Camekan, baba mesleği olan büyükbaş hayvan yetiştiriciliğini sürdürdüğünü söyledi.

"BİR BABA YİĞİT ARIYORUZ"

Çiftliklerinde doğup büyüyen Toro'nun günde 20 kilogram yem tükettiğini belirten Cemekan, "Toro'nun annesi Holstein babası montofon cinsidir. Hayvanımız etli bir hayvan ve bunu Kurban Bayramı'nda alacak bir babayiğit arıyoruz. Çok iddialı konuşuyorum Erzincan’ın en iyi boğası bizdedir." dedi.