Küresel ekonomiye 325 milyar dolar katkı

Streaming, eğlence platformu, içeriklerinin ekonomik, kültürel ve sosyal yansımalarını kapsamlı bir şekilde ele alan "Netflix Etkisi" raporunu kamuoyuyla paylaştı.

Bu rapor ile, 10 yıl önce faaliyet gösterdiği ülke sayısını bir günde 60’tan 190’ın üzerine çıkararak küresel bir atılıma imza attığını vurgulayan Netflix; bu süreçte dizi ve filmlere 135 milyar dolardan fazla yatırım yaptı ve küresel ekonomiye 325 milyar dolarlık dev bir katkı sağladığını da belirtti.

Küresel genişlemenin temelinde "yerelde güçlü bir başlangıç yapma" stratejisinin yattığına dikkat çeken şirket, bugün 50'den fazla ülkede, 4 bin 500'ü aşkın şehir ve kasabada prodüksiyon faaliyetleri yürüttüğünü açıkladı. Eğlence servisinin yalnızca prodüksiyonları aracılığıyla dünya genelinde istihdam sağladığı kişi sayısı ise 425 bin olarak dikkat çekiyor.

YEREL EKONOMİLERE VE İSTİHDAMA DOĞRUDAN KATKI

Her Netflix yapımının, üretildiği bölgede işletmelerin büyümesini sağlayan ve yeni iş kolları yaratan yerel bir ekosistem oluşturduğunun vurgulandığı raporda öne çıkan birkaç örnek şöyle:

The Lincoln Lawyer dizisinin dört sezonu, Kaliforniya ekonomisine 425 milyon dolardan fazla katkı sağlarken, 4 bin 300'ü aşkın oyuncu ve set ekibine istihdam yarattı. Dizi, Los Angeles genelinde 50'den fazla farklı mekanda çekildi.

Dünyaca ünlü Stranger Things dizisinin beş sezonu, prodüksiyon alanında 8 binden fazla kişiye istihdam yarattı. Dizinin sadece final sezonunda 200'ü aşkın dublör görev alırken, beş sezonda ABD’nin hemen hemen her eyaletinden 3 bin 800'ü aşkın tedarikçiyle çalışıldı.

Sevilen yapımlardan Love is Blind'ın Avrupa'daki yedi farklı versiyonunun çekimlerine ev sahipliği yapan İsveç’in Strängnäs şehri, yılın 40 haftası dev bir sete dönüşüyor. Bu durum; konaklama, yeme-içme ve ulaşım gibi yerel sektörlere büyük bir ekonomik hareketlilik getirdi.

Amazon ormanlarının derinliklerinde çekilen gerilim dizisi Green Frontier’da 150 kişilik yapım ekibinin 30'u Amazon yerlilerinden oluştu ve çekimler yerel halkın katılımıyla gerçekleştirildi.

EKRANIN ÖTESİNE TAŞAN KÜLTÜREL ETKİ

Netflix Etkisi, sadece ekonomik verilerle sınırlı kalmayıp, insanların kitap, alışveriş, müzik ve seyahat tercihlerini de şekillendiriyor. Örneğin; K-Pop: İblis Avcıları adlı Netflix orijinal yapımı iki Oscar® ödülüne layık görülürken, filmde yer alan "Golden" adlı parça bir K-pop şarkısı olarak ilk kez Grammy ödülü kazandı. Bu kültürel etki, Duolingo'da Korece öğrenmek isteyen Amerikalıların sayısında yüzde 22, Güney Kore'ye uçak rezervasyonlarında ise yüzde 25'lik bir artışa neden oldu. Geçtiğimiz on yılda eski şarkıların yeniden liste başı olması, satranç takımlarından Cadılar Bayramı kostümlerine kadar sayısız ürünün satışlarının artması bu döngünün bir parçası oldu.

EĞLENCE SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİNE YATIRIM

Sektördeki birçok eğlence şirketi yatırımlarını yavaşlatırken Netflix, İspanya'dan New Jersey'e kadar uzanan yeni prodüksiyon tesisleriyle ve her yıl on milyarlarca dolarlık içerik bütçesiyle eğlence sektörünü büyütmeye devam edeceğini açıkladı.

Netflix ayrıca, 75'ten fazla ülkede 90 bin kişiye ulaşan eğitim programları düzenledi; Los Angeles'taki The Egyptian ve Roma'daki Cinema Europa gibi tarihî sinema salonlarını restore ederek kültürel mirasa sahip çıktı.

Netflix Eş CEO’su Ted Sarandos, şöyle konuştu: “Günümüzde eğlence sektörü, başladığımız zamana kıyasla çok daha hızlı değişiyor. Bu nedenle, birlikte çalıştığımız sanatçılarla kurduğumuz ilişkilere, bizi ayakta tutan topluluklara ve bizi severek izleyen hayranlara önümüzdeki 10 yılda da yatırım yapmaya devam edeceğiz.”