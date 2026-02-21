Küresel piyasalar jeopolitik gelişmelere odaklandı

Küresel piyasalar, ABD'nin İran'a askeri bir müdahalede bulunabileceği olasılıklarının arttığı haftaya temkinli başlarken, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran meselesinin sonuçlanması için 10 günlük süre tanıması, risk algısının gelecek haftaya taşınabileceğine işaret etti.

Bununla birlikte yapay zeka alanında sağlanan iş birlikleri ile Fed'in yayımladığı toplantı tutanaklarında üyeler arasında politika ayrışması görülmesine rağmen, faiz indirimlerine yönelik beklentiler, hafta boyunca risk iştahını destekledi.

Enflasyon, büyüme görünümü ve iş gücü piyasasına dair belirsizlikler görüldüğünü ortaya koyan tutanaklarda, bazı yetkililerin fiyatlar genel düzeyindeki artışın beklentilere uygun şekilde yavaşladığı takdirde faiz oranında ilave aşağı yönlü ayarlamalar yapılabileceği yönünde görüş bildirdiği belirtildi.

Öte yandan ABD'li teknoloji devleri arasında sağlanan iş birlikleri de risk iştahını besledi. Meta, uzun vadeli yapay zeka altyapı yol haritasını ilerletmek üzere Nvidia ile çok yıllık stratejik bir ortaklığa gittiğini duyurdu.

Cuma günü ABD Yüksek Mahkemesinin ABD Başkanı Donald Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelere ilişkin karar verdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in haziranda faiz indirimi yapabileceğine yönelik beklentiler sınırlı da olsa zayıflarken, yılın ilk faiz indiriminin temmuz ayına ötelenebileceği değerlendiriliyor.

Buna ek olarak, ABD'de açıklanan büyüme verileri ekonominin dayanıklılığına ilişkin soru işaretleri oluşturdu. Büyüme hızı, ülke tarihinin 43 günlük en uzun süreli hükümet kapanması ve tüketici harcamalarındaki yavaşlamadan olumsuz etkilendi.

Tarifeleri uygulayabilmek için alternatif yöntemler olduğuna işaret eden Trump, 1974 Ticaret Yasası'nın 122. bölümü uyarınca halihazırda uygulanan tarifelere ek olarak yüzde 10'luk küresel bir tarife uygulamaya yönelik bir karar imzalayacağını duyurdu.

Karar, tarifelerin hukuki dayanağının bulunmadığına işaret ederken, ABD'nin söz konusu tarifelerden elde ettiği gelirlerin iadesi olasılığını gündeme taşıdı. ABD Başkanı Trump ise yüksek mahkemenin kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, kararın "son derece hayal kırıklığı" yarattığını söyledi.

Dolar endeksi de haftayı yüzde 0,9 artışla 97,8 seviyesinde tamamlarken, ABD'nin İran'a olası müdahalesi ve İran'ın özellikle Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehdidinin petrol arzına ilişkin endişeleri artırmasıyla Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 6 yükselerek haftayı 71,2 dolardan tamamladı.

Jeopolitik riskler ve Fed'e yönelik gevşeme tahminleri altının ons fiyatını destekledi. Altının ons fiyatı haftayı yüzde 1,4 değer kazancıyla 5 bin 104 dolardan kapattı.

Bu gelişmelerin ışığında Fed'e ilişkin faiz indirimi beklentileri ile jeopolitik risklerin artmasıyla hafta içinde ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,02'ye inse de, ABD ekonomisine dair artan soru işaretleri ve makro ekonomik verilerden alınan karışık sinyallerle haftayı yaklaşık 3 baz puan yükselişle 4,09'dan tamamladı.

Gelecek hafta ABD'de tarife gündeminin yanı sıra üretici enflasyonu, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ile piyasalar için kritik değere sahip olan Nvidia'nın açıklayacağı bilanço yakından takip edilecek.

NEW YORK'TA ALICILI SEYİR

New York borsasında geçen hafta pozitif bir seyir öne çıktı. Haftalık bazda New York borsasında S&P 500 yüzde 1,07, Nasdaq endeksi yüzde 1,13 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,25 yükseldi.

Kurumsal tarafta ise, uzun vadeli yapay zeka altyapı yol haritasını ilerletmek üzere Nvidia ile çok yıllık stratejik bir ortaklığa gittiğini duyuran Meta'nın hisseleri haftalık bazda yüzde 2,5, Nvidia'nın hisseleri de yüzde 3,83 yükseldi.

Makroekonomik veriler de yatırımcılar tarafından takip edilirken, ABD ekonomisi 2025'in dördüncü çeyreğinde yüzde 1,4 ile beklentilerin altında büyüdü. Ülke ekonomisi, 2025 yılı genelinde ise yüzde 2,2'lik büyüme performansı gösterdi.

Ayrıca Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı verilerde hızlanma görüldü. Buna göre, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Endeks, geçen yıl kasımda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,8 artmıştı.