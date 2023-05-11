Küresel piyasalar karışık seyrediyor 

2023 Temmuz emekli maaşı ne kadar olacak?

AA

Yoğunlaşan makroekonomik veri gündemi enflasyon ve resesyon ikilemindeki fiyatlamaları etkilemeye devam ediyor.

Dün ABD'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,4 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda ise yüzde 4,9 ile piyasa beklentilerinin altında artarken, yıllık enflasyon Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Dün enflasyon verilerinin ardından açıklamalarda bulunan Richmond Fed Başkanı Tom Barkin, beklentilerin altında gerçekleşen TÜFE artışına karşın enflasyonun inatçı bir şekilde yüksek kaldığını ifade etti.

Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ayki toplantıda 25 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentiler yüzde 10'un altına geriledi.

Tahvil piyasalarında dün alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 7 baz puan gerileyerek yüzde 3,45'e indi.

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden, borç limitine ilişkin ülkenin temerrüde düşmesi durumunda "tüm dünyanın başının derde gireceği" uyarısında bulundu.

Dün, New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,45 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,04 artarken, Dow Jones endeksi yüzde 0,09 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise yükselişle başladı.

Avrupa'da pay piyasaları dün satış ağırlıklı bir seyir izlerken, bugün bölgede gözler BoE'nin faiz kararına çevrildi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, politika metnindeki sinyaller ve BoE Başkanı Andrew Bailey'nin sözle yönlendirmelerinin varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Analistler, BoE'nin gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerin güçlü olduğunu belirterek, toplantı sonrası piyasalardaki beklentilerde oynaklığın artabileceğini dile getirdi.

Öte yandan, dün Almanya'da TÜFE aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 7,2 artarak beklentilere paralel gerçekleşti.

Dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,37, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,29, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,49 ve İtalya'da MIB 30 endeksi 0,43 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne yükselişle başladı.

Asya borsaları bugün satış ağırlıklı bir seyir izlerken, Çin ekonomisine ilişkin endişeler söz konusu seyirde etkili oluyor.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre TÜFE nisanda yıllık yüzde 0,1 artarken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 3,6 geriledi.

Analistler, söz konusu verilerin hem ülke içindeki ekonomik aktivitenin yavaşlamış olabileceği, hem de dünya genelindeki talepte güç kaybının yaşanıyor olabileceği endişesini gündeme taşıdığını ifade etti.

Öte yandan, Çin'de dün otoriteler bankalara kredi faizlerinin gerileyebilmesi için mevduat faizlerinin aşağı çekmelerini bildirdi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 gerilerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yatay seyretti.

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 0,92 altında 4.494,48 puandan tamamladı.

Bugün gözler yurt içinde ödemeler dengesi verilerine çevrilirken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının martta 5,74 milyar dolar açık vermesini bekliyor.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla 19,5441'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 19,5490 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ayrıca para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise BoE'nin faiz kararı ile ABD'de ÜFE verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.480 ve 4.400 seviyelerinin destek, 4.550 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mart ayı ödemeler dengesi

14.00 İngiltere, BoE'nin faiz kararı

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, nisan ayı ÜFE

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ​​​​​​​