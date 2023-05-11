Küresel piyasalar karışık seyrediyor 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Para Piyasalar
ABONE OL

Küresel piyasalar karışık seyrediyor 

Küresel piyasalar, dünya genelinde resesyon endişelerinin tekrar gündeme gelmesiyle karışık bir seyir izlerken, bugün gözler İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) para politikası kararlarına çevrildi

Küresel piyasalar karışık seyrediyor 
AA

Yoğunlaşan makroekonomik veri gündemi enflasyon ve resesyon ikilemindeki fiyatlamaları etkilemeye devam ediyor.

Dün ABD'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,4 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda ise yüzde 4,9 ile piyasa beklentilerinin altında artarken, yıllık enflasyon Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Dün enflasyon verilerinin ardından açıklamalarda bulunan Richmond Fed Başkanı Tom Barkin, beklentilerin altında gerçekleşen TÜFE artışına karşın enflasyonun inatçı bir şekilde yüksek kaldığını ifade etti.

Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ayki toplantıda 25 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentiler yüzde 10'un altına geriledi.

Tahvil piyasalarında dün alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 7 baz puan gerileyerek yüzde 3,45'e indi.

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden, borç limitine ilişkin ülkenin temerrüde düşmesi durumunda "tüm dünyanın başının derde gireceği" uyarısında bulundu.

Dün, New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,45 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,04 artarken, Dow Jones endeksi yüzde 0,09 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise yükselişle başladı.

Avrupa'da pay piyasaları dün satış ağırlıklı bir seyir izlerken, bugün bölgede gözler BoE'nin faiz kararına çevrildi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, politika metnindeki sinyaller ve BoE Başkanı Andrew Bailey'nin sözle yönlendirmelerinin varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Analistler, BoE'nin gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerin güçlü olduğunu belirterek, toplantı sonrası piyasalardaki beklentilerde oynaklığın artabileceğini dile getirdi.

Öte yandan, dün Almanya'da TÜFE aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 7,2 artarak beklentilere paralel gerçekleşti.

Dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,37, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,29, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,49 ve İtalya'da MIB 30 endeksi 0,43 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne yükselişle başladı.

Asya borsaları bugün satış ağırlıklı bir seyir izlerken, Çin ekonomisine ilişkin endişeler söz konusu seyirde etkili oluyor.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre TÜFE nisanda yıllık yüzde 0,1 artarken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 3,6 geriledi.

Analistler, söz konusu verilerin hem ülke içindeki ekonomik aktivitenin yavaşlamış olabileceği, hem de dünya genelindeki talepte güç kaybının yaşanıyor olabileceği endişesini gündeme taşıdığını ifade etti.

Öte yandan, Çin'de dün otoriteler bankalara kredi faizlerinin gerileyebilmesi için mevduat faizlerinin aşağı çekmelerini bildirdi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 gerilerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yatay seyretti.

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 0,92 altında 4.494,48 puandan tamamladı.

Bugün gözler yurt içinde ödemeler dengesi verilerine çevrilirken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının martta 5,74 milyar dolar açık vermesini bekliyor.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla 19,5441'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 19,5490 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ayrıca para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise BoE'nin faiz kararı ile ABD'de ÜFE verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.480 ve 4.400 seviyelerinin destek, 4.550 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mart ayı ödemeler dengesi

14.00 İngiltere, BoE'nin faiz kararı

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, nisan ayı ÜFE

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ​​​​​​​

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İş Bankası aktif büyüklüğünü 1.6 trilyon TL’ye yükseltti
PARA ‘İş’ten ilk çeyrekte 12.9 milyar TL kâr
Hazine 2 ihalede 16,4 milyar lira borçlandı
PARA Hazine 2 ihalede 16,4 milyar lira borçlandı
Küresel piyasalar temkinli seyrediyor
PARA Küresel piyasalar temkinli seyrediyor
Fed'den bankacılık açıklaması
PARA Fed'den bankacılık açıklaması
Hazine nakit dengesi 159 milyar TL açık verdi
PARA Hazine nakit dengesi 159 milyar TL açık verdi
Hazine 2 ihalede 6,4 milyar lira borçlandı 
PARA Hazine 2 ihalede 6,4 milyar lira borçlandı 
Merkez Bankası rezervlerinde düşüş
PARA Merkez Bankası rezervlerinde düşüş
Ziraat Bankası'ndan 1 milyar dolarlık seküritizasyon işlemi
PARA Ziraat Bankası'ndan 1 milyar dolarlık seküritizasyon ...
KKM'de 4 aylık soluksuz yükseliş
PARA KKM 2 trilyon lirayı aştı
ABD'de bölgesel bankalarda düşüş sürüyor
PARA ABD'de bölgesel bankalarda düşüş sürüyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.