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Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Küresel piyasalar, ABD'deki borç limiti krizi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izliyor

Küresel piyasalar karışık seyrediyor
AA

ABD'de borç limiti krizinin yakın zamanda çözülebileceğine ilişkin haber akışı piyasalarda olumlu karşılansa da dün açıklanan makroekonomik verilerin ardından Fed'in para politikasına ilişkin beklentiler yeniden belirsizleşti.

Dün, ABD Başkanı Joe Biden, Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile borç limiti üzerine birkaç verimli görüşme gerçekleştirdiklerini anımsatarak müzakerecilerin de görüşmelere devam ettiğini ve ilerleme kaydedildiğini aktardı.

Ülke borcunun temerrüde düşmesinin bir seçenek olmadığı konusunda hemfikir olduklarını yineleyen Biden, borç limitinde ilerlemenin tek yolunun iki partili bir anlaşma olduğunu dile getirdi.

Analistler, ABD hazinesinin nakit miktarının dün 76,5 milyar dolardan 49,5 milyar dolara indiğini vurgulayarak, piyasalarda iki tarafın bugünlerde anlaşabileceğine yönelik beklentilerin güçlendiğini ifade etti.

Öte yandan, ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,3 ile beklentilerin üzerinde büyüdü. Yılın ilk çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış yüzde 4,2 olarak kaydedildi.

Söz konusu verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek ayki toplantıda bankanın 25 baz puan faiz artırabileceğine yönelik beklentiler yüzde 40'ı aşarken, haziran ayında faiz artışı yapılmaması halinde temmuz toplantısında yüzde 84 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışı yapılacağı öngörülüyor.

Analistler, ABD'de bugün de veri takviminin yoğun olduğunu belirterek, açıklanacak verilerden alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini bildirdi.

Öte yandan, Kaliforniya merkezli çip üreticisi Nvidia'nın hisse değeri, beklentileri aşan gelir tahminleri sonrası yüzde 25'e yakın yükselirken şirketin piyasa değeri 1 trilyon dolara yaklaştı. Nvidia'nın değer artışı Nasdaq endeksinin yükselişinde de etkili oldu.

Dün, Fed'in faiz artışlarına devam edebileceğine yönelik fiyatlamaların güçlenmesiyle altının ons fiyatı yüzde 0,9 azalışla 1.941 dolara gerilerken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 1.950 dolardan işlem görüyor.

Söz konusu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,88 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,71 yükselirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,11 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne düşüşle başladı.

Avrupa'da da dün satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, bölgede belirsizlik günden güne artıyor.

Dün açıklanan verilere göre, Almanya ekonomisi, alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon ve artan faiz oranlarının tüketici harcamalarını baskılamasının etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 daralarak, teknik olarak resesyona girdi.

Buna karşın, Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyeleri enflasyonla mücadele kapsamında faiz artışlarına devam etmeleri gerektiği yönündeki sözle yönlendirmelerini sürdürürken, dün ECB üyesi Klaas Knot Banka'nın faiz oranlarını temmuz toplantısı da dahil olmak üzere yükseltmesi ve uzun bir süre bu seviyelerde tutması gerektiğini bildirdi.

Analistler, bölgede yavaşlayan ekonomik aktiviteye karşın enflasyon tarafında istenilen sonuçların alınamamasının ECB politika alanını daralttığını belirterek, bu durumun bölgede fiyatlamaları zorlaştırdığını ifade etti.

Dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,31, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,33, İtalya'da MIB 30 endeksi 0,44 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,74 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne karışık seyirle başladı.

ABD'de teknoloji hisseleri öncülüğündeki ılımlı hava yeni günde Asya pay piyasalarına da yansırken, bölge genelinde yarı iletken çip şirketlerindeki yükseliş eğilimi dikkati çekiyor.

Öte yandan, Japonya'da açıklanan verilere göre, Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta yüzde 3,2 artarak beklentilerin gerisinde kaldı.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 yükseldi. Hong Kong piyasalarında bugün tatil nedeniyle işlem gerçekleşmiyor.

Yurt içinde dün sınırlı da olsa alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 0,07 üzerinde 4.427,99 puandan tamamlarken, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 8,50'de sabit bıraktı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,2 artışla 19,9413'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 19,9760 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün İngiltere'de perakende satışlar, ABD'de ise kişisel gelirler ve harcamalar, dayanıklı mal siparişleri ve Michigan Üniversitesi mayıs ayı tüketici güven endeksi verileriyle birlikte ABD'nin borç limiti krizine ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.400 ve 4.200 seviyelerinin destek, 4.500 ve 4.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

15.30 ABD, nisan ayı dayanıklı mal siparişleri

15.30 ABD, nisan ayı kişisel gelirler ve harcamalar

17.00 ABD, Michigan Üniversitesi mayıs ayı tüketici güven endeksi

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