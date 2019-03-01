ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Vietnam'da gerçekleştirilen görüşmenin aniden bitmesi ve bir anlaşmanın gerçekleşmemesi sonrasında dün piyasalarda genel olarak negatif seyretti. ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin sabaha karşı yetkililerden gelen açıklamalarla artan iyimserlik, Asya piyasalarının yeni güne pozitif başlamasına neden oldu.

ABD'li yetkililer Çin ile anlaşmaya yakın olduklarını belirtirken, müzakerelerden Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in imzalayacağı bir metin çıkıp çıkmayacağı piyasaların gündemini meşgul ediyor.

Piyasalarda tedirginliğe neden olan Hindistan-Pakistan gerilimi ise Hindistan Silahlı Kuvvetlerinden yetkililerin, Pakistan'daki "terör kamplarını" hedef almaya devam edeceklerini bildirmesi nedeniyle devam ediyor.

ABD'de dün açıklanan 2018 yılı 4'üncü çeyrek büyüme verisinin yüzde 2,6 ile beklentileri aşmasına karşın satış ağırlıklı bir seyir izleyen borsada, Dow Jones endeksi yüzde 0,27, S&P 500 endeksi yüzde 0,28 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,29 düşüşle günü tamamladı.

Avrupa tarafında, Brexit ve özellikle İtalya finans sistemine ilişkin riskler piyasalarda dalgalanmaya neden olurken, dün borsalarda İngiltere hariç pozitif bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,25, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,29 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,78 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,46 geriledi.

Bugün açıklanan verilere göre Japonya'da işsizlik yüzde 2,5'e yükselirken, Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,9 ile beklentilerden iyi gelse de 50'nin altında kalarak daralma sinyalini sürdürdü. Bu gelişmelere karşın ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kazandı.

Yurt içinde, dün açıklanan dış ticaret açığının 2,5 milyar dolara gerilemesi sonrası pozitif seyreden Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü yüzde 0,37 artışla 104.530 puandan tamamladı. Dün 5,3400 seviyesine kadar yükselen dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,3420 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI ile ABD'nin kişisel gelir ve harcamalar verilerinin takip edileceğini belirterek, ticaret müzakerelerine ilişkin gelişmelerin de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi, 103.400 ve 102.500 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını bildiren analistler, dolar/TL'de ise 5,3420 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 5,3550 direncinin takip edileceğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, ocak ayı perakende satışlar

11.55 Almanya, şubat ayı imalat sanayi PMI

12.00 Avro Bölgesi, şubat ayı imalat sanayi PMI

13.00 Avro Bölgesi, ocak ayı işsizlik oranı

13.00 Avro Bölgesi, şubat ayı TÜFE

16.30 ABD, ocak ayı kişisel gelir ve harcamalar

17.45 ABD, şubat ayı imalat sanayi PMI

18.00 ABD, şubat ayı ISM imalat sanayi endeksi

18.00 ABD, şubat ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi