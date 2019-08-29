Küresel piyasalarda jeopolitik riskler, ticaret müzakerelerine dair belirsizlik ve ABD'de getiri eğrisinin terse dönmesinin yatırımcıların global ekonomik yavaşlamaya dair kaygılarını artırmasıyla yön arayışı sürerken, bugün yoğunlaşan ekonomik veri gündemi takip edilecek.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, dün yaptığı açıklamada ABD yetkililerinin Çinli ticaret temsilcilerinin müzakereleri sürdürmek için Washington'a bir ziyaret gerçekleştireceklerini umduklarını belirtti. Mnuchin’in bir zamanlama vermemesi ve daha önce planlanan eylül ayına işaret etmemesi yatırımcı tarafında ticaret müzakerelerine dair belirsizliklerin sürmesine yol açtı. Mnuchin ayrıca, ABD'nin şu an için dolar piyasasına müdahale etmeyi planlamadığını, ancak gelecekteki durumların değişebileceğini söyledi.

Ticaret müzakerelerine dair belirsizlik ve Suriye ile İran kaynaklı jeopolitik risklerin sürdüğü de gözlenirken, bu gelişmeler risk iştahı azalan yatırımcının gelişmiş ülke tahvillerine talebinin devam etmesini beraberinde getirdi. Dün ABD'de uzun ve kısa vadeli tahvil faizleri arasındaki makas açılmaya devam etti. ABD'de 30 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,45'le tarihi düşük seviyelere gerilerken, 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,44 ve 2 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,50 sınırında hareket ediyor.

Gelişmelere karşın, yatırımcıların düşük seviyelerden tepki alımları yapmasıyla dün Dün New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 1, S&P 500 endeksi yüzde 0,65 ve Nasdaq teknoloji endeksi ise yüzde 0,38 değer kazandı. Dolar endeksi dün 98,2'ye kadar yükselmesinin ardından bugün yatay seyrediyor.

Avrupa tarafında dün İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Başbakan Boris Johnson'ın parlamentoyu tatil etme talebini onayladı. Talebin onaylanmasıyla Johnson'un, parlamentonun anlaşmasız Brexit'i önleyecek bir yasa çıkarmasını engellemesi mümkün hale geldi. İtalya'da ise Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, hükümet krizini çözmek için yürüttüğü ikinci tur istişarelerin ardından mevcut Başbakan Giuseppe Conte ile görüşme kararı aldı. Mattarella'nın, parlamentoda en çok sandalyesi bulunan 5 Yıldız Hareketi ile Demokrat Parti'nin başbakan olarak devam etmesinde mutabık kaldığı Giuseppe Conte'yi yeni hükümeti kurmakla görevlendirmesi bekleniyor.

Söz konusu gelişmelerle dün Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,34 ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,25 değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,35 yükseldi. Düşüşünü 4'üncü güne taşıyan avro/dolar paritesi ise 1,10'un üzerinde hareket ediyor.

Asya tarafında pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlenirken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,06 değer kazandı, Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise yüzde 0,05 geriledi.

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,13 değer kaybıyla 95.908,35 puandan tamamladı. Dolar/TL ise 5,82 seviyelerindeki yatay hareketine devam ediyor.

Analistler, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ve Boris Johnson ile Suriye'de yaşanan son gelişmelere dair telefon görüşmesi gerçekleştirmesinin, dış politikaya dair haber akışının önemini artırdığını belirtti.

Bugün yurt içinde dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme, Almanya'da enflasyon ve Avro Bölgesinde ekonomik güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 95.500 puanın destek, 98.500 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı dış ticaret istatistikleri

10.55 Almanya, ağustos ayı işsizlik verileri

12.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı ekonomik ve tüketici güven endeksi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.00 Almanya, ağustos ayı TÜFE

15.30 ABD, 2. çeyrek büyüme ve kişisel tüketim harcamaları

15.30 ABD, temmuz ayı öncü dış ticaret dengesi

15.30 ABD, temmuz ayı toptan eşya stokları

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

17.00 ABD, temmuz ayı askıda konut satışları