Küresel piyasalarda gözler ABD'nin enflasyon verilerine çevrildi

ABD Kongresindeki yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumunun ikinci gününde, ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi üyelerinin sorularını yanıtlayan Powell, enflasyonun düşüş eğiliminde olduğuna dair "biraz güveni olduğunu" ancak sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye düştüğünden yeterince emin olduğunu söylemeye "henüz hazır olmadığını" belirtti.

Fed'in bilançosuna ilişkin soruları da yanıtlayan Powell, bankanın bilanço büyüklüğünü halihazırda yaklaşık 1,7 trilyon dolar azalttığını aktardı.

Powell, bilanço boyutunu küçültme konusunda "oldukça ilerleme kaydettiklerini" ifade ederek, "Daha gidecek yolumuz olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Yatırımcıların, Fed'in gelecek dönemde atacağı para politikası adımlarına dair daha fazla ipucu için bugün açıklanacak enflasyon verileri takip edeceğini vurgulayan analistler, cuma günü de yayımlanması beklenen banka bilançolarının yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.

Öte yandan, özellikle Tayvan merkezli küresel yarı iletken devi Taiwan Semiconductor Manufacturing Co'nun (TSMC) satışlarının 2022'den bu yana en hızlı şekilde arttığını duyurması sonrası teknoloji alanında faaliyet gösteren şirketler pay piyasalarındaki yükselişe öncülük ediyor.

Para piyasalarında ise Fed'in ilk faiz indirimine eylülde gitme ihtimali yüzde 77, kasımda gitme ihtimali yüzde 76 ile fiyatlanırken, söz konusu faiz indiriminin ardından bankanın aralık toplantısında ikinci kez faiz indirimine gitme ihtimali de yüzde 99 ile fiyatlanıyor.

Ayrıca dün, ABD'nin büyük bankalarından Citigroup'a, iç kontrol ve risk sorunlarını çözmede yeterli ilerleme kaydetmediği gerekçesiyle 135,6 milyon dolar para cezası verildi.

Dün, TSMC'nin hisse fiyatı yüzde 3,5, Nvidia yüzde 2,5, Apple yüzde 2, Microsoft yüzde 1,5, Alphabet ile Meta'nın hisseleri de yüzde 1 değer kazandı.

TSMC'den yapılan açıklamaya göre, şirketin geliri 2024'ün ilk yarısında yıllık bazda yüzde 27 artarak, 30,4 milyar dolardan 38,7 milyar dolara çıktı.

New York borsasında dün Nasdaq endeksi yüzde 1,18 artışla 18.647,45 puan ve S&P 500 endeksi yüzde 1,02 yükselişle 5.633,91 puandan günü tamamlayarak, kapanış rekorunu tazelerken, Dow Jones endeksi de yüzde 1,09 artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratları yeni güne de pozitif bir seyirle başladı.

Brent petrolün varil fiyatı da talebin arttığına yönelik sinyallerin de etkisiyle yüzde 0,4 yükselerek 85,3 dolardan işlem görüyor.

Böylece Nasdaq endeksi üst üste yedi işlem gününde kapanış rekoru tazelerken, S&P 500 endeksi de art arda altı işlem gününde de en yüksek günlük kapanış seviyesini yeniledi.

Avrupa borsalarında da dün alıcılı bir seyir hakim olurken, bugün Almanya'da açıklanacak nihai enflasyon verilerinin yanı sıra İngiltere'de büyüme verileri de yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bölge genelinde ekonomik aktiviteye ilişkin karışık sinyallerin geldiğini anımsatarak, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizliğin devam ettiğini söyledi.