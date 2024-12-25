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        Haberler Ekonomi Borsa Küresel piyasalarda Noel tatili sakinliği - Borsa Haberleri

        Küresel piyasalarda Noel tatili sakinliği

        Küresel piyasalarda, yılın son haftasında dünyanın birçok yerinde Noel tatili sebebiyle işlemler gerçekleşmezken, açık olan az sayıdaki borsada da likiditenin oldukça düşük olduğu ifade ediliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 09:08 Güncelleme: 25.12.2024 - 09:08
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        Küresel piyasalarda Noel tatili sakinliği
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        2024 yılının son günlerine yaklaşılırken, 20 Ocak'ta görevi devralacak yeni ABD'de yönetiminin uygulayacağı ticaret politikaları piyasaların ana gündem maddelerinden biri olmayı sürdürüyor.

        Bunun yanı sıra, ABD Merkez Bankasının (Fed) geçtiğimiz hafta gevşeme sürecinin uzayabileceğine yönelik sinyalleri sonrası gözler yeni yılda ABD'de ekonomisinin makroekonomik görünümüne çevrildi.

        Öte yandan, dün ABD'de bankacılık ve iş dünyası temsilcileri, yıllık stres testleriyle ilgili ABD Merkez Bankası'nı (Fed) dava etti. Davacılar arasında Banka Politika Enstitüsü, Ohio Ticaret Odası, Ohio Bankacılar Birliği, Amerikan Bankacılar Birliği ve ABD Ticaret Odası yer aldı.

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        Ohio Bölge Mahkemesi'nde açılan davanın dilekçesinde, davacıların stres testlerine veya sermaye gerekliliklerine karşı olmadığı, aksine bu uygulamaların Amerikan finans sisteminin güvenliği ve istikrarı için önemli olduğu aktarıldı.

        Dilekçede, bu kritik konuda, federal düzenlemelerin, Kongre'nin öngördüğü adil, şeffaf ve mantık kurallarına uygun şekilde hazırlanması gerektiği savunularak, mevcut stres testi sürecinin bu gereklilikleri karşılamakta yetersiz kaldığı kaydedildi.

        Fed, bankaları her yıl tabi tuttuğu stres testi ile değişen varsayımsal resesyon senaryosu altında büyük bankaların kayıplarını, gelirlerini ve sermaye seviyelerini tahmin ederek, onların dayanıklılığını değerlendiriyor.

        ABD'de bankacılık ve iş dünyası temsilcilerinin yıllık stres testleriyle ilgili Fed'e dava açmasının ardından bazı büyük bankaların hisselerindeki yükseliş dikkati çekti.

        Goldman Sachs ile Morgan Stanley'nin hisseleri yüzde 2,1, JPMorgan Chase'in hisseleri yüzde 1,6, Wells Fargo'nun hisseleri yüzde 1,5 ve Bank of America'nın hisseleri yüzde 1,1 değer kazandı.

        Ayrıca, ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri de yüzde 7'den fazla artarken, Apple, Amazon ve Meta'nın hisseleri yüzde 1'in üzerinde, Alphabet ile Microsoft'un hisseleri yüzde 1'e yakın yükseldi.

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        Altının ons fiyatı dün, günü yüzde 0,5 düşüşle 2 bin 611 dolardan tamamladı.

        Fed'in gevşeme sürecinin uzayacağına yönelik sinyalleri sonrasında yükseliş eğilimini sürdüren ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi dün yüzde 4,59 seviyesinde dengelenirken, dolar endeksi de dün 108,1 oldu.

        Brent petrolün varil fiyatı ise tatil öncesi yüzde 0,8 yükselirken, 73,1 dolar seviyesinden kapandı.

        Kripto para birimi Bitcoin yeni işlem gününde yüzde 1 artışla 98 bin 250 dolardan işlem görürken, yılı yüzde 130 civarında bir getiriyle tamamlamaya hazırlanıyor.

        New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 1,10, Nasdaq endeksi yüzde 1,35, Dow Jones endeksi yüzde 0,91 yükseldi. Amerikan borsaları, Noel tatili dolayısıyla bugün kapalı olacak.

        Avrupa borsalarında dün açık olan piyasalarda pozitif bir seyir izlenirken, bugün Noel tatili sebebiyle bölgede işlem gerçekleşmiyor.

        Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,42 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,14 yükseldi.

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        Asya pay piyasalarında, bölge genelinde piyasaların çoğunda işlem gerçekleşmezken, açık olan Çin ve Japonya piyasaları düşük hacimli seyrediyor.

        Yılın son günlerine yaklaşılırken yeni gelecek ABD yönetiminin uygulaması beklenen gümrük vergilerinin bölge ülkeleri üzerindeki etkilerine yönelik belirsizlikler devam ediyor.

        Analistler, söz konusu vergi artışlarının imalat sanayi ve ihracat oranları gibi önemli makroekonomik göstergeler üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydederek, olası ticaret savaşlarının yeni yılda bölge genelinde risk iştahını sınırlayabileceği söyledi.

        Öte yandan, Japon ekonomisinde güç kazanan enflasyon ülkenin ana gündem maddelerinden biri olmayı sürdürüyor.

        Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda bugün yaptığı açıklamada ekonomi ve fiyat görünümüyle ilgili belirsizliğin yüksek olduğunu ifade ederek, "Para politikasını aşırı gevşek bırakmak BOJ'u, faiz oranları keskin bir şekilde yükseltmeye zorlayabilir, bu da uzun vadede kalıcı ekonomik büyüme için olumsuz olacaktır." dedi.

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        Küresel gelişmelere yönelik de açıklamalarda bulunan Ueda, ABD yönetiminin ekonomi politikasıyla ilgili belirsizliğin yüksek olduğunu kaydederek, "ABD'nin politikaları global ekonomi ve piyasalar üzerinde devasa etkiler yapabilir, bu nedenle Japonya ekonomisine ve fiyatlara etkilerini ayrıntılı incelemek zorundayız" ifadesini kullandı.

        Ueda'nın açıklamaları sonrasında para piyasalarında BoJ'un gelecek yıl ocak ayında yüzde 46 ihtimalle faiz artırımı yapacağı fiyatlanıyor.

        Makroekonomik veri tarafında ise Japonya'da ekim ayı öncü endeks 109,1 seviyesinde gerçekleşti.

        Kapanışa yakın, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yatay seyrederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,3 geriledi.

        Yurt içinde dün yükseliş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,48 değer kazanarak 9.672,75 puandan tamamladı.

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin 2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini bildirdi. Söz konusu kararın ardından Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat, gece seansında yaklaşık yüzde 1,5 yükselerek 10.804 puana çıktı.

        Dolar/TL, dün yüzde 0,1 düşüşle 35,1727'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,3 yükselişle 35,2700 seviyesinden işlem görüyor.

        Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranının takip edileceğini yurt dışında ise Noel tatili sebebiyle veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.200 puanın direnç, 9.600 ve 9.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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