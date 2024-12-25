Küresel piyasalarda Noel tatili sakinliği

2024 yılının son günlerine yaklaşılırken, 20 Ocak'ta görevi devralacak yeni ABD'de yönetiminin uygulayacağı ticaret politikaları piyasaların ana gündem maddelerinden biri olmayı sürdürüyor.

Bunun yanı sıra, ABD Merkez Bankasının (Fed) geçtiğimiz hafta gevşeme sürecinin uzayabileceğine yönelik sinyalleri sonrası gözler yeni yılda ABD'de ekonomisinin makroekonomik görünümüne çevrildi.

Ohio Bölge Mahkemesi'nde açılan davanın dilekçesinde, davacıların stres testlerine veya sermaye gerekliliklerine karşı olmadığı, aksine bu uygulamaların Amerikan finans sisteminin güvenliği ve istikrarı için önemli olduğu aktarıldı.

Öte yandan, dün ABD'de bankacılık ve iş dünyası temsilcileri, yıllık stres testleriyle ilgili ABD Merkez Bankası'nı (Fed) dava etti. Davacılar arasında Banka Politika Enstitüsü, Ohio Ticaret Odası, Ohio Bankacılar Birliği, Amerikan Bankacılar Birliği ve ABD Ticaret Odası yer aldı.

Fed, bankaları her yıl tabi tuttuğu stres testi ile değişen varsayımsal resesyon senaryosu altında büyük bankaların kayıplarını, gelirlerini ve sermaye seviyelerini tahmin ederek, onların dayanıklılığını değerlendiriyor.

Dilekçede, bu kritik konuda, federal düzenlemelerin, Kongre'nin öngördüğü adil, şeffaf ve mantık kurallarına uygun şekilde hazırlanması gerektiği savunularak, mevcut stres testi sürecinin bu gereklilikleri karşılamakta yetersiz kaldığı kaydedildi.

Ayrıca, ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri de yüzde 7'den fazla artarken, Apple, Amazon ve Meta'nın hisseleri yüzde 1'in üzerinde, Alphabet ile Microsoft'un hisseleri yüzde 1'e yakın yükseldi.

ABD'de bankacılık ve iş dünyası temsilcilerinin yıllık stres testleriyle ilgili Fed'e dava açmasının ardından bazı büyük bankaların hisselerindeki yükseliş dikkati çekti.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda bugün yaptığı açıklamada ekonomi ve fiyat görünümüyle ilgili belirsizliğin yüksek olduğunu ifade ederek, "Para politikasını aşırı gevşek bırakmak BOJ'u, faiz oranları keskin bir şekilde yükseltmeye zorlayabilir, bu da uzun vadede kalıcı ekonomik büyüme için olumsuz olacaktır." dedi.

REKLAM

Küresel gelişmelere yönelik de açıklamalarda bulunan Ueda, ABD yönetiminin ekonomi politikasıyla ilgili belirsizliğin yüksek olduğunu kaydederek, "ABD'nin politikaları global ekonomi ve piyasalar üzerinde devasa etkiler yapabilir, bu nedenle Japonya ekonomisine ve fiyatlara etkilerini ayrıntılı incelemek zorundayız" ifadesini kullandı.