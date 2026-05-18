Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Küresel Sumud Filosu etrafında askeri hareketlilik | Dış Haberler

        Küresel Sumud Filosu etrafında askeri hareketlilik

        Gazze'deki ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nun etrafında henüz tespit edilemeyen insansız hava aracı (İHA) ve askeri unsur hareketliliği görüldüğü açıklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 01:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Küresel Sumud Filosu etrafında askeri hareketlilik

        Küresel Sumud Filosu Kriz Masası'ndan paylaşılan bilgiye göre, "filonun etrafında henüz tespit edilemeyen dron ve askeri unsur hareketliliği" görüldü.

        Filo yetkilileri, Anadolu Ajansı'na yaptıkları açıklamada, filodaki teknelerin Antalya açıklarından Gazze'ye doğru ilerleyişini sürdürdüğünü ve uluslararası sulara ulaştığını belirtmişti.

        İSRAİL ORDUSUNUN, KÜRESEL SUMUD FİLOSU'NA SALDIRILARI

        İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, İsrail ordusunun 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında müdahalesine maruz kalmıştı.

        Uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldıran İsrail ordusu, Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta ve Yunan kara sularından birkaç mil açıkta 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

        İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Antalya'da Karadeniz'e özgü doğu kayınının mikro sığınağı keşfedildi

        Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Kavgacı, Giden Gelmez Dağları'nda Karadeniz'e özgü doğu kayınına ait daha mikro-sığınak popülasyonu tespit edilmesinin, gelecekte iklim değişikliğine uyum açıs...
        #gazze
        #Küresel Sumud Filosu
        #haberler
        #israil
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çorlu'da çatışma: 2 polis şehit düştü
        Çorlu'da çatışma: 2 polis şehit düştü
        ASELSAN paylaştı: KORKUT senfonisi
        ASELSAN paylaştı: KORKUT senfonisi
        Trump: İran için zaman daralıyor
        Trump: İran için zaman daralıyor
        Okan Buruk'tan TFF'ye sitem!
        Okan Buruk'tan TFF'ye sitem!
        Kadıköy'de 87. dakika mucizesi: Eyüpspor ligde kaldı!
        Kadıköy'de 87. dakika mucizesi: Eyüpspor ligde kaldı!
        Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona erdi!
        Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona erdi!
        Süper Lig'de küme düşen son takım Antalyaspor!
        Süper Lig'de küme düşen son takım Antalyaspor!
        Temizlik için kuyuya giren 3 kişi öldü, 1 kişi tedavi altında
        Temizlik için kuyuya giren 3 kişi öldü, 1 kişi tedavi altında
        Suikast girişimi son anda engellendi!
        Suikast girişimi son anda engellendi!
        "Galatasaray kendi rekorunu kıracaktır!"
        "Galatasaray kendi rekorunu kıracaktır!"
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Litvanyalı boksör şoföre saldırdı!
        Litvanyalı boksör şoföre saldırdı!
        Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Bruce Willis artık çok yorgun
        Bruce Willis artık çok yorgun
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        "ABD İran'a müzakereler için 5 şart öne sürdü"
        "ABD İran'a müzakereler için 5 şart öne sürdü"
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        FBI davayı çözemedi: Tarihe geçen uçak kaçırma
        FBI davayı çözemedi: Tarihe geçen uçak kaçırma
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti