Kayıp 3 trilyon dolar! 0:00 / 0:00

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Dünya Turizm Forumu Enstitüsü'nün açıklamasına göre, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile 11 ülkenin turizm bakanının katılımıyla düzenlenen Global Turizm Forumu sona erdi.

"Global Turizme Yeni Vizyon: Global Turizm Forumu" mottosuyla düzenlenen, pandemide turizmin son durumunun ele alındığı ve 3 gün süren forumda konuşan Bulut Bağcı, hibrit modelle birçok ülkede aynı anda etkileşim sağlayan forumun, turizme global bir vizyon kazandırdığını belirtti.

Yaklaşık 18 saat boyunca 3 kıtada kesintisiz yayın yaptıklarını bildiren Bağcı, bazen iş insanlarının evlerine bazen uçaklarına bazen de arabalarına bağlandıklarını, forumda 175 farklı konukla farklı yerlerde sofistike bir yayın gerçekleştirildiğini aktardı.

Bağcı, 3 ülkedeki fiziksel ortamdaki katılımcılar ile 30 farklı ülkeden online konukları tek bir platform üzerinde buluşturduklarını belirterek, "Global Turizm Forumu, salgına rağmen hem global turizm hem de global etkinlik düzenleme açısından ekosisteme önemli bir katkı sağladı." ifadesini kullandı.

Salgının küresel turizmde yol açtığı kayıplara değinen Bulut, şunları kaydetti:

"Global turizm sektörü, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020'yi 3 trilyon dolar kayıpla kapatmaya hazırlanıyor. Gelecek yıl bu kaybın aşı çalışmaları ve yeni düzenle, adaptasyonla birlikte azalmasını ve 1 trilyon dolar olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. 2022'de de dünya turizm endüstrisinin kayıplarını kapatmasını ve 2019'da ulaştığı ekonomik büyüklüğün yüzde 25 üzerine çıkmasını bekliyoruz."

Bulut Bağcı, salgın nedeniyle turizm sektörünün dijitalleştirilmesini desteklediklerini, ülkelerin turizmde gelişmeye odaklanması ve senkronize çalışmaları gerektiğini vurguladı.

Enstitü olarak farklı ülkelerde önemli çalışmalar yürüttüklerini aktaran Bağcı, yeni dönemde öncelikle Çin'e odaklanacaklarını, gelecek yıl Afrika ve Çad'da Global Turizm Forumu düzenleyeceklerini, bununla ilgili anlaşmaları kısa süre içerisinde imzalayacaklarını bildirdi.

Bağcı, "Önümüzdeki hafta anlaşmamızı imzalıyoruz. Daha sonra Orta Doğu ve Pakistan'da da turizm zirveleri planlıyoruz. ABD için de görüşmelerimiz olacak. Birçok ülkeyle turizm aracılığıyla ekonomik kalkınma için iş birliği görüşmeleri yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

'YENİ KURALLAR BELİRLENMELİ'

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli de turizmin Avrupa'nın en büyük gelir kaynağı olduğunu vurgulayarak, geçen yıl toplam istihdamın yüzde 11,2'sinin turizm sektöründe olduğunu anımsattı.

Turizmin AB'nin gayrisafi milli hasılasının yüzde 9,5'ini oluşturduğunu aktaran Sassoli, şu bilgileri verdi:

"Dünya Turizm Örgütü'ne göre, 2030'da yüzde 41,1'lik global bir pazar olacak. Avrupa'nın sosyoekonomik gelişiminde turizm kilit bir rol oynuyor. Bütün bu rakamların ötesinde insanların korunması, desteklenmesi, kültürel mirasın korumaya alınması gerekiyor. AB'nin güçlü iş birlikleri yaparak sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlaması gerekiyor. Bunun için de AB, ülkeler arasında vatandaşların ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda yeni turizm ve seyahat kuralları belirlemeli."

Zirveye katılan D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Büyükelçi Dato' Ku Jaafar, D-8 ülkelerinin pandemi sonrası turizm sektöründeki gelecek tahminleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed ise Afrika ülkeleri oturumunda kıtadaki son durumu turizm açısından ele aldı.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Başkanı Nana Akuffo-Addo, Afrika ülkelerinin pandemi sonrası vizyonunu anlattı.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Uluslararası Daimi Sekreteryası Genel Sekreteri Michael Christides, Karadeniz ülkelerinin turizm perspektifi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Direktörü Rebecca Sta Maria ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği Genel Sekreteri Lim Jock Hoi de Kovid-19 sonrası turizm sektöründe nasıl bir iyileşme sağlanacağı konusunda görüşlerini aktardı.

ABD oturumda farklı eyaletlerden turizm örgütlerinin başkanları, destinasyon pazarlamasını anlatarak, ABD'de başkanlık seçimleri sonrası Kovid-19 kayıplarının nasıl telafi edilebileceği konusunda öngörülerde bulundu.

Foruma online olarak katılan Milan'ın efsane futbolcusu Javier Zanetti, sporun turizme katkısını anlattı.

190 BİN KİŞİLİK KATILIM

"İyileşme ve Ötesi" sloganıyla düzenlenen küresel turizm zirvesi; İstanbul, Antalya, Moskova, Gana ve Angola'da fiziksel ortamda gerçekleştirildi. Forumun bir bölümü, online olarak sanal ortamda düzenlendi.

Turizm ekosistemine global bir projeksiyonun tutulduğu forumda; 30 ülkeden 175 farklı turizm lideri, çeşitli oturumlarda sunum yaptı. Dünyanın farklı ülkelerinden 190 bin katılımcının aynı anda katılım sağladığı forum, toplamda 450 bin kişiye ulaştı. Böylece aynı anda 3 kıtada kesintisiz olarak 18 saat süren global etkinlik, bu özelliği ile dünyada bir ilke imza attı.

Etkinliğe Gabon, Gana, Demokratik Kongo, Kamerun, Çad, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya, Bangladeş ve Pakistan turizm bakanları ile Kolombiya, Sri Lanka, Butan, Melbourne ve Katolonya Turizm Konseyi başkanları katıldı.

Türkiye'den Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz da zirvede yer alırken, turizm ekosisteminden birçok önemli isim çeşitli oturumlarda sunum yaptı.