Hakkari’nin Kaymaklı köyüne bağlı Sütlüce mezrasına inen kurt sürüsü girdikleri ağılda 79 koyunu öldürdü, 8 koyunu da yaraladı.

İHA'nın haberine göre, Hakkari’nin Kaymaklı köyüne bağlı Sütlüce mezrasında kışın yoğun geçtiği dağlarda aç kalan kurt sürüsü dün akşam aynı anda 3 farklı ağıla girdi. Saat 21.00 sıralarında Kamil Erdem’e ait ağıla giren kurtlar, 79 koyunu öldürdü, 8 koyunu yaraladı ve 2 küçük köpeği de parçalayarak öldürdü. Onlarca kuzu annesiz kalırken olayda maddi zararın yaklaşık 100 bin TL olduğu öğrenildi.

Köy meydanında kurtların dolaştığını fark eden köylüler hemen ağıllarına koştu. Ağılda telef olan hayvanların kapı arkasına yığılmasından dolayı köylüler kapıları kırarak içeri girmeye çalışırken, kurtlar girdikleri camdan kaçıp gecenin karanlığına karıştı. Kuzuların bulunduğu başka bir ağıldan sesler gelince oraya yönelen köylüler içerideki kurdu öldürdü. Yaklaşık 2 ay önce doğan onlarca kuzu ise annesiz kaldı.



'KURT PENCEREYİ KIRIP GİRMİŞ'

Koyun sürüsünün sahibi Muhammed Erdem, akşam karanlığını fırsat bilen kurt sürüsünün ağılın camından girerek 79 koyunu öldürdüğünü anlattı. Yaklaşık 150 bin TL maddi zararı olduğunu söyleyen Erdem, "Dün gece saat 21.00 sıralarında köpeklerin havlamasından köye kurtların indiğini fark ettik. Bizler de kurtları görünce hemen ağıllarımıza koştuk. Koyun cesetleri yüzünden ağıla giremedik. Kapıyı kırmak zorunda kaldık. İçeri girdiğimizde 79 koyunumuz ölmüştü. Kurt pencereyi kırıp içeri girmişti. Aynı şekilde pencereden kaçmıştı. Bizler ölen koyunlarla uğraşırken kurtlardan biri başka bir ağıla girmişti. Tüm köylü o ağıla girerek kurdu öldürdük. Toplam zararımız yaklaşık 100 bin TL" dedi.

'20 YILDA TOPLADIK, 20 DAKİKADA ÖLDÜRDÜ'

Bu koyunlara emek verdiği sırada hastalanan annesinin hastanede böbrek tedavisi gördüğünü belirten Erdem, "Ben ve kardeşimde geçen yıldan beri tek başımıza bu hayvanlara baktık. Annem ve babam hasta. Yeri geldi aç kaldık. Bizler 20 yıldan bu yana koyunları topladık. Kurt ise 20 dakikada öldürdü. Kuzulama dönemiydi. Kuzular şu an süt emiyor. 100'ün üzerinde kuzu saatlerce annelerini aradı. İnsanın içi parçalanıyor. Bunlarda süt içmese telef olurlar. En az yarısı telef olur. Bu yüzden yetkililerin yardım elini uzatılmasını istiyoruz" diye konuştu.

'YARDIM BEKLİYORUZ'

Tek geçim kaynaklarının hayvancılık olduğunu belirten baba Kamil Erdem ise, zorlu kış aylarında emek verdikleri sürünün kurtlar tarafından telef edildiğini ve mağduriyetlerinin çok büyük olduğunu söyledi. Erdem, "Kurt sürüsü akşam karanlığından faydalanarak ağıla girip 79 koyunumu telef etti. 8 koyun da yaralanmış. Tek geçim kaynağımız koyunlardı. Başka bir maaşımız yok. Koyunlara kışın zor şartlarda baktık. Otumuz bitmişti parayla alıp besledik. Tam bahar mevsimine geldik ki sürümüz telef oldu. Devletimizden bize yardım etmelerini istiyoruz” şeklinde konuştu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde görevli veteriner hekimler de köye gelerek yaralı koyunlara müdahale etti. Görevliler, öldürülen koyunların küpe numaralarını alarak sistemden düşme işlemlerini yaptı.