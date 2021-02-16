Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyonKurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak? - Kurtlar Vadisi Kaos yeni oyuncuları kimle
ABONE OL

Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak? - Kurtlar Vadisi Kaos yeni oyuncuları kimler?

Türk televizyon tarihinin en bilinen yapımları arasında yer alan Kurtlar Vadisi Kaos ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Dizinin hayranları merakla Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor sorusunun cevabını araştırıyor. İşte konuyla ilgili son durum...

Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak? - Kurtlar Vadisi Kaos yeni oyuncuları kimle

Necati Şaşmaz'ın geri dönüş müjdesi verdiği Kurtlar Vadisi Kaos ile ilgili araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. Dizinin sevenleri ve hayranları büyük bir merakla Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor, ilk bölüm tarihi açıklandı mı sorularının cevaplarını arıyor. İşte ayrıntılar...

KURTLAR VADİSİ KAOS NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Necati Şaşmaz'ın açıklamaları sonrası merakla beklenen Kurtlar Vadisi'nin ekrana dönüş tarihi ve yeni oyuncuları henüz belli olmadı. Yapımcıdan gelecek açıklama bekleniyor. Dizinin henüz çekimleri başlamadı ve dolayısıyla herhangi bir fragmanı da yayınlanmış değil...

KURTLAR VADİSİ KAOS KONUSU NE?

Necati Şaşmaz yaptığı açıklamada daha önce "Kaos yönetimi diye bir ideoloji var. O ideolojide dünyayı kaosa yöneltip, kaos ile yönetmek. Biz de bu kaos yönetiminden nasıl kurtulabiliriz, nasıl çıkış sağlayabiliriz derdini anlatmaya çalışacağız." demişti.

"Kaos durumlarında elimizden neler alınır, nelere karşı savaşmamız gerekir, nelerden muzdarip olabiliriz. Bunları hikayemizde anlatmaya çalışacağız." diyen Şaşmaz, dizinin iddiasını şu sözlerle anlatmıştı:

"Yakın coğrafyamızda, körfez olsun, bu civardaki ülkelerde, siyasi ve coğrafi denklemde bizler nerede olacağız, nasıl duracağız, neler yapabiliriz. Bunları irdeleyecek hikayelerimiz olacak. Global anlamda da Myanmar'dan Afganistan'dan Makedonya'ya hatta Amerika'ya uzanan hikayeler olacak diye şimdiden müjde verebilirim."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çukur 117. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Çukur Çukur 116. son bölüm izle
TELEVİZYONÇukur 117. yeni bölüm fragmanı...
Maraşlı 7. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Maraşlı 6. son bölüm...
TELEVİZYONMaraşlı 7. yeni bölüm fragmanı...
SHOW TV'nin yeni dizisi Kırmızı Kamyon'dan yeni tanıtım yayınlandı
TELEVİZYONKahramanların hikayesi: Kırmızı Kamyon!
Uyanış Büyük Selçuklu 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Selçuklu dizisi 21. son bölüm...
TELEVİZYONUyanış Büyük Selçuklu 22. yeni bölüm...
Ramo 33. yeni bölüm fragmanı izle - Ramo 32. son bölümde neler oldu?
TELEVİZYONRamo 33. yeni bölüm fragmanı...
Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir, kaç yaşında, nereli? - Kuruluş Osman Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy biyograf
TELEVİZYONYıldız Çağrı Atiksoy kimdir, kaç yaşında, nereli?
Savaşçı ne zaman başlıyor, ilk bölüm hangi tarihte yayınlanacak? - Savaşçı yeni oyuncular kimler?
TELEVİZYONSavaşçı ne zaman başlıyor?
Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncuları tam kadro: Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları gerçek isimleri ne?
TELEVİZYONUyanış: Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları kim?
İşte Çukur oyuncuları tam kadro: Çukur dizisi oyuncuları kim?
TELEVİZYONÇukur dizisi oyuncuları kim?
Maraşlı nerede çekiliyor? Maraşlı dizisi nerede çekildi? Maraşlı sahaf dükkanı ve çekim mekanları
TELEVİZYONMaraşlı nerede çekiliyor?