İÜ Gençlik Tiyatrosu'nda çalışmalar yapan Altan Akışık, burada 'Duvarların Ötesi' ve 'Ayakta Durmak İstiyorum' adlı oyunları yönetti ve oyunlarda oynadı. Son oyunu İtalya-Parma Festivali’nde en iyi ekip ödülünü kazandı.



1963 yılında 'Abdurrahman Palay Tiyatrosu’nda profesyonel oyuncu olarak çalıştı. Daha sonra 'Karınca Tiyatrosu' adını alacak olan 'Dost Oyuncuları'nda 1966 yılına kadar görev aldı. 1968 yılında İÜTB Gençlik Tiyatrosu'nda sahneye koyduğu 'Büyük Otmarlar' adlı oyun, Zürih’te üniversiteler arası yarışmada Avrupa birincisi oldu.