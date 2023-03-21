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'Kurtlar Vadisi'nin 'Doğu Bey'i Altan Akışık yıllar sonra ortaya çıktı!

Bir dönemin fenomen dizisi 'Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı 'Doğu Eşrefoğlu' rolüyle tanınan Altan Akışık, yıllar sonra ortaya çıktı. Usta oyuncu, gittiği hayvanat bahçesinde görüntülendi

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  • 'Kurtlar Vadisi'nin 'Doğu Bey'i Altan Akışık yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali

    Oktay Kaynarca, Özgü Namal, Necati Şaşmaz, Zafer Ergin ve Selçuk Yöntem gibi isimlerin yanı sıra birbirinden ünlü pek çok oyuncunun da yer aldığı 'Kurtlar Vadisi' yayınlandığı dönemde adeta Türkiye'yi ekran başına kilitliyordu.
  • 'Kurtlar Vadisi'nin 'Doğu Bey'i Altan Akışık yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali

    2000'li yılların ilk dönemlerine damga vuran dizide hemen hemen her karakter fenomen haline gelmişti. Onlardan biri de 'Doğu Eşrefoğlu'na hayat veren Altan Akışık'tı.
  • 'Kurtlar Vadisi'nin 'Doğu Bey'i Altan Akışık yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali

    Dizide emekli bir üst düzey devlet görevlisini canlandıran 79 yaşındaki Akışık yıllar sonra görüntülendi.
  • 'Kurtlar Vadisi'nin 'Doğu Bey'i Altan Akışık yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali

    Akışık, İstanbul Çekmeköy'deki bir hayvanat bahçesini ziyaret etti.
  • 'Kurtlar Vadisi'nin 'Doğu Bey'i Altan Akışık yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali

    Hayvanlarla yakından ilginenen usta oyuncunun bu ziyareti sosyal medyada paylaşıldı.
  • 'Kurtlar Vadisi'nin 'Doğu Bey'i Altan Akışık yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali

    ALTAN AKIŞIK HAKKINDA

    Aslen Malatyalı olup Ankara'da doğan Altan Akışık, ilkokulu Balıkesir’de okudu. İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nde ortaöğrenimini tamamladı. Gençlik yıllarında, tiyatro öncesi ve beraberinde boksla etkin olarak uğraşmıştır. Lisede tiyatroyla ilgilenmeye başlayan Akışık, 1962 yılında arkadaşlarıyla Kadıköy’de kurdukları Deney Sahne’de oyunlar sergilediler.
  • 'Kurtlar Vadisi'nin 'Doğu Bey'i Altan Akışık yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali

    İÜ Gençlik Tiyatrosu'nda çalışmalar yapan Altan Akışık, burada 'Duvarların Ötesi' ve 'Ayakta Durmak İstiyorum' adlı oyunları yönetti ve oyunlarda oynadı. Son oyunu İtalya-Parma Festivali’nde en iyi ekip ödülünü kazandı.

    1963 yılında 'Abdurrahman Palay Tiyatrosu’nda profesyonel oyuncu olarak çalıştı. Daha sonra 'Karınca Tiyatrosu' adını alacak olan 'Dost Oyuncuları'nda 1966 yılına kadar görev aldı. 1968 yılında İÜTB Gençlik Tiyatrosu'nda sahneye koyduğu 'Büyük Otmarlar' adlı oyun, Zürih’te üniversiteler arası yarışmada Avrupa birincisi oldu.
  • 'Kurtlar Vadisi'nin 'Doğu Bey'i Altan Akışık yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali

    Ardından Ayfer Feray-Nisa Serezli Tiyatrosu, Pisi Pisi Kabare Tiyatrosu ve Üç Maymun Kabare Tiyatrosunda oyuncu olarak çalıştı. 1970'te İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdi. TRT için yapılan Mehmet Akif Ersoy'un belgeselinde çalıştı.
  • 'Kurtlar Vadisi'nin 'Doğu Bey'i Altan Akışık yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali

    Tiyatro camiasının yakından tanıdığı bir sima olan Akışık, 2003-2005 yılları arasında rol aldığı Kurtlar Vadisi'ndeki Doğu Eşrefoğlu rolüyle geniş çevrelerce tanındı.

    Aynı zamanda 2006'da yönettiği, Memet Baydur'un 'Yeşil Papağan Limited' oyunu ile perde açan Yalova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun kurucu yönetmenidir.

Haberi Hazırlayan : Aytekin Teker
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