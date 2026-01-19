Habertürk
        Kurtulmuş, Komisyon koordinatörlerini ve vekillerini kabul etti | Son dakika haberleri

        Kurtulmuş, Komisyon koordinatörlerini ve vekillerini kabul etti

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun koordinatör grup başkan ve başkanvekillerini kabul etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 19:16 Güncelleme: 19.01.2026 - 19:16
        Kabulde; AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya yer aldı. Kabul öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırlayacağı rapor metninin 7 maddeden oluşacağı yönündeki iddialar için, "Madde sayısı ile ilgili bir şey yok. 6 ya da 7 madde gibi bir sınır yok. Başlıklarımızı daha önce konuşmuştuk. Taslak üzerinde çalışacağız" ifadelerini kullandı.

        'ÇALIŞMALAR BU AY İÇİNDE BİTER'

        Suriye'de yaşanan gelişmelerin komisyona olan yansımalarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Yıldız, "Lehe etkisi olur, kolaylaşır. Bir engel olarak duruyordu, o engel de kalkmış gibi gözüküyor. Bugün çalışmalar bitmeyecek ama en kısa zamanda biter, bu ay içinde biter" diye konuştu.

        CHP'Lİ EMİR: BÖLGEDE SİLAHLARIN SUSMASI TÜRKİYE'YE OLUMLU YANSIR

        CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise Komisyonun hazırlayacağı rapor ve Suriye'deki gelişmelere ilişkin, "Biz burada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle üzerinde anlaştığımız ve ayrıştığımız konular var ama burada önemli olan Türkiye'nin barışı, demokrasisi; adalet, hukuk devleti için ortak aklı geliştirmek. Suriye'deki gelişmeleri de dikkatle takip ediyoruz. Hepimizin temennisi Suriye'de herkesi kapsayacak ve kimseyi dışarıda bırakmayacak, herkesi vatandaşlık temelinde buluşturacak, barış içerisinde yaşatacak bir anayasal demokrasisinin kurulmasıdır. CHP olarak buna katkı vermek gibi bir görevimiz var. Aynı zamanda devletimizin de bu noktada itidalli, yapıcı olmasını öneriyoruz. Tabii bölgede silahların susması Türkiye'ye her zaman olumlu yansır" ifadelerini kullandı.

        'SÜRECİ DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ’

        Komisyon çalışmalarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Emir, "Şu anda biz bu süreci dikkatli bir şekilde çalışıyoruz. Zamanlama konusunda bir baskımız yok ancak fazla uzamaması gerektiğini de hepimiz görüyoruz. Gerekirse daha yoğun veya sıkı çalışılabilir ama burada önemli olan Türkiye'nin önüne hem demokratikleşmeyi hem adaleti hem de toplumsal barışı geniş bir perspektifle ortaya koyacak ve önümüzdeki yıllarda yararlanabileceğimiz, herkesin sahipleneceği tarihi bir metin olmalı; önemli olan bunlar" diye konuştu. Basına kapalı toplantı devam ediyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

