Kurtulmuş: Türkiye diplomasisi İsrail hükümetinin korkulu rüyası olmaya başladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Allah'ın izniyle Türkiye diplomasisi her platformda İsrail hükümetinin korkulu rüyası olmaya başladı. Bu bizim için tarihi bir sorumluluktur. Biz 'Gazze'den bize ne.' diyemeyiz. Biz Gazze'deki gelişmeleri göz ardı edemeyiz ya da Suriye'deki gelişmeleri dün de göz ardı edemezdik, bugün de göz ardı edemeyiz." dedi.

Kurtulmuş, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 1. TBMM Binası'nda (Kurtuluş Savaş Müzesi'nde) düzenlenen "Ankara Diplomat Akademi Kampı"nın açılış dersinde konuştu.

Türkiye'nin özellikle son yıllarda dış politikada da önemli açılımlar yaptığını belirten Kurtulmuş, Türkiye'nin dostlarının iftihar edeceği, düşmanlarının çekineceği ve rakiplerinin de mücadele etmeyi bir kere daha düşünebileceği yeni bir döneme girdiğini ifade etti.

Diplomasinin sadece kağıt üzerinde bir çaba olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, diplomasinin çok yönlü bilginin, disiplinli çabanın ve büyük beceri gerektiren sanatın da adı olduğunu belirtti.

Güçlü diplomasiye sahip olmanın önemine değinen Kurtulmuş, "Diplomasiyi sadece büyükelçilik ya da dış politikayla ilgili kurumlarımızın binalarında yapılan bir bürokrasi faaliyeti olarak asla görmeyin, asla görülmemeli. Diplomasi, sahada dostlarımızla hep birlikte gönül bağlarımızı kuvvetlendireceğimiz ve bizim kültürel mirasımızın üzerine her gün daha fazla koyacağımız bir çabayı, çok yönlü bir çalışmayı gerektirmektedir. Bu çerçevede Türkiye'nin en önemli tezlerinden birisi de geniş coğrafyalardaki gönül dostlarımızla irtibatımızı artırmaktır." sözlerini sarf etti.

Kurtulmuş, diplomasinin devletler arasında bir ilişki olarak değil, halkların arasındaki bir ilişki olarak görülmesi gerektiğini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı: "Çok şükür biz başka milletlere benzemiyoruz. Dünyanın her yerinde dostlarımız var, dünyanın her yerinde ay yıldızı gördükleri zaman gözleri parıldayan, Türkiye'nin ismini duyduğu zaman yüreklerine ferahlık taşınan yüz milyonlarca insan var. Dolayısıyla biz bu irtibatlarımızı kuvvetlendireceğiz. Halkın arasında çok daha güçlü şekilde bunları artırmaya gayret edeceğiz. Herhangi bir Balkan şehrine girsek, sokaklarında dolaşmaya başlasak, oradaki hiç tanımadığımız insanlarla birkaç dakika içerisinde çok sağlam bir gönül köprüsü kurabiliriz. Aynı şekilde Orta Asya'ya, Maveraünnehir ülkelerine gitsek, oradaki ülkelerin sokaklarında dolaştığımız zaman insanlarla birkaç dakika içerisinde çok rahat ahbaplık kurabiliriz. Afrika'da, Türkiye'den selam gönderdiğiniz zaman insanların kapılarının size açıldığını rahatlıkla görürsünüz." Dünyada Türkiye'den başka büyük kültürel bağlara, medeniyet birikimine sahip başka bir ülkenin olmadığını ifade eden Kurtulmuş, bunun kıymetini çok iyi bilmek, anlamak ve bunu büyük dostluk köprüleri kurarak kazanıma çevirmek zorunda olduklarını söyledi.

Türkiye tarihinin bir süreklilik arz ettiğini kaydeden Kurtulmuş, "'Selçuklu bitti, battı, o başka devletti, Osmanlı geldi, bitti, o bir başka devletti. Türkiye Cumhuriyeti başka bir devlettir.' diyemeyiz. Bütün bunların hepsi tarihsel süreklilik içerisinde birbirinin devamıdır. Onun için diplomaside bizim elimizdeki en önemli hususiyetlerden birisi bizim diplomaside kurduğumuz bu sağlam köprülerin, diplomaside ilerlediğimiz yolun sürekliliğidir." dedi. Zamanın şartlarının değişebileceğini, önceliklerin de değişebileceğini vurgulayan Kurtulmuş, "Yolumuz bir, istikametimiz bir, tarihten gelen o çizgimiz birdir ve geleceğe doğru da aynı yol üzerinde yürüyeceğiz." sözlerini sarf etti. Kurtulmuş, "Dün başka bir şey söyleyip bugün başka bir şey söyleyen bir Türkiye olmaz. Temel tezlerimizi dün de aynı şekilde savunuyorduk, bugün de savunuyoruz ama temel tezlerimizi savunurken dünün şartları bize başka imkanlar sağlıyordu, bugünün şartları ise başka imkanlar sağlıyor." diye konuştu. "GAZZE DİPLOMASİSİ KONUSUNDA BİR NUMARALI ÜLKE TÜRKİYE" Dış politikayı çok taraflı, birçok alanda faaliyet gösterilmesi gereken bir alan olarak gördüklerini belirten Kurtulmuş, Türkiye'nin birçok kültürel diplomasi kurumunun, dünyanın dört bir tarafında ay yıldızın değerini daha da yükselttiğini dile getirdi.

Kurtulmuş, her alanda Türkiye'nin diplomasisini güçlendirdiklerini, bunlardan birinin de parlamenter diplomasi alanı olduğunu ifade ederek, "Bugün parlamenter diplomasi, dünyanın en etkili dış politika kartlarından birisi haline gelmiştir." dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyanın birçok yerinden misafiri ağırlamasının, kendisinin de her hafta bir Meclis Başkanı'nı ağırlamasının, Meclis çatısı altındaki komisyonların Türkiye'yi anlatıp tezler ortaya koymasının parlamenter diplomasi bakımından çok etkin çalıştıklarının önemli göstergesi olduğunu anlatan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gazze diplomasisi konusunda bir numaralı ülke Türkiye'dir. Allah'a çok şükür, bu süre içerisinde ilk andan itibaren, 8 Ekim sabahından itibaren, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere her birimiz nerede, ne fırsat bulursak bulalım, Gazze'nin masum halkının davasını savunmayı kendimize önemli bir sorumluluk olarak atfettik. Örneğin, bu süre içerisinde çevre tahribatının önlenmesiyle ilgili bir uluslararası toplantıya dahi katılsak, orada konuyu sağdan aldık, soldan aldık, Gazze'deki soykırıma getirdik. Allah'ın izniyle Türkiye diplomasisi her platformda İsrail hükümetinin korkulu rüyası olmaya başladı. Bu bizim için tarihi bir sorumluluktur. Biz 'Gazze'den bize ne.' diyemeyiz. Biz Gazze'deki gelişmeleri göz ardı edemeyiz ya da Suriye'deki gelişmeleri dün de göz ardı edemezdik, bugün de göz ardı edemeyiz."

Türklerin kendini sadece obasından sorumlu hissetmediğini, dünyadaki haksızlıkları ortadan kaldırmayı ve zorluklara karşı mücadele etmeyi de görev bildiğini vurgulayan Kurtulmuş, "Bu sorumluluk duygusu Türkiye'yi biricik bir ülke haline getiriyor. Bu sorumluluk duygusu Türkiye'nin dostlarına güven veriyor. Dünyanın her yerindeki dostlarımız 'Nasılsa bizim meselimize Türkiye sahip çıkacaktır.' diyerek güven içerisinde hareket ediyor. Allah bu çerçevede hem sözümüzün kuvvetini artırsın hem dünyanın her yerindeki mazlum ve mağdur milletlere karşı uzattığımız yardım elini, uzatacağımız yardım elini çok daha güçlü kılsın." ifadelerini kullandı. Kurtulmuş, gidecekleri yolun belli olduğunun altını çizerek, "Gideceğimiz yol güçlü ve büyük Türkiye'nin kurulması, yeryüzünde adil ve hakkaniyetli bir küresel sistemin tesis edilmesidir. Bunun için mücadele ediyoruz. Yol belli olduktan sonra o yolda nasıl gideceğimizi de gayet rahatlıkla bilir ve o şekilde mücadele ederiz. İşte bütün bunların olabilmesi için her şeyden önce en önemli gücümüz olan genç ve nitelikli insan gücümüzü, potansiyelimizi artırmamız lazım. Bütün bu çalışmalar, bu toplanmalar, bu kamplar, bu eğitimler, okullarda aldığınız eğitimler, okuduğunuz kitaplar, yaptığınız tartışmalar aslında bir şey inşa etmek içindir." diye konuştu.