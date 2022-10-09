Kurtuluş Savaşı Doğu Cephesi Savaşları

1878 yılında Osmanlı Devleti’nin elinden çıkmış olan Kars ve çevresinin yeniden Türk sınırlarına dâhil edildiği Kurtuluş Savaşı Doğu Cephesi komutanı kimdir? Kurtuluş Savaşı Doğu Cephesi’nde kimlere karşı zafer kazanılmıştır? İşte, tüm detaylar…

Kurtuluş Savaşı Doğu Cephesi’nde Kimlerle Savaştık?

Kurtuluş Savaşı Doğu Cephesi’nde Türk ordusu Ermeniler ile savaşmıştır. 1. Dünya Savaşı sırasında, Çarlık Rusya’nın yıkılmasının ardından Sovyetler Birliği’nin kurulması üzerine 1918 yılında Ermeni Devleti ortaya çıkmıştır. Bu tarihten itibaren yeni kurulan bu devlet, doğudaki Türk sınırlarına saldırmış ve bölgedeki Türklere yönelik zulüm ve katliamlara girişmiştir.

Bölgedeki Ermeni yayılmacılığının engellenmesi, Kars ve çevresinin geri alınması için harekete geçen Türk ordusu ile Ermeniler arasında 1920 ile 1921 yılları arasında süren bir savaş yaşanmıştır.

Peki, Kurtuluş Savaşı Doğu Cephesi Komutanı kimdir? 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir 20 Eylül 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Doğu Cephesi Komutanı olarak atanmıştır.

Kurtuluş Savaşı Doğu Cephesi Muharebeleri

20 Eylül 1920 tarihinde Doğu Cephesi komutanı olarak atanan Kazım Karabekir; emrindeki 15. Kolordu ile beraber 28 Eylül tarihinde Ermeniler üzerine harekete geçmiştir. Oltu Muharebesi ile başlayan çatışmalar, Sarıkamış ve Kars Muharebeleri ile devam etmiş; Ermeni kuvvetleri Kars’ı boşaltarak, doğuya çekilmek zorunda bırakılmıştır.

Kars’ın doğusuna çekilen Ermeniler, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyet Rusya’dan yardım talep etmiş fakat bu talepleri reddedilince Erzurum ve Kars çevresini Kazım Karabekir’e bırakarak günümüz Ermenistan’ının batısına çekilmişlerdir.