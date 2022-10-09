Çanakkale Savaşı'nın Türk tarihindeki önemi

1. Dünya Savaşı’nın en önemli cephelerinden biri olan Çanakkale Savaşı’nın Dünya tarihi açısından sonuçları nelerdir? Çanakkale Savaşı önemi ve sonuçları ile alakalı tüm sorulara yanıt verdiğimiz yazımızı sizler için hazırladık. İşte, tüm detaylar…
Çanakkale Savaşı’nın Türk Tarih Açısından Önemi
Çanakkale Savaşı’nın en büyük nedenlerinden bir tanesi; İtilaf Devletleri’nin Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmak istemesidir. Bunu da başarmanın en kolay yolunun İstanbul’u işgal etmek olduğunu bilen İtilaf güçleri, bu niyetle Çanakkale önlerine gelmişlerdir. Fakat hem karada hem de denizde Türk ordusunun hiçbir şartta sarsılmayan azmi ve direnişi ile İtilaf Devletleri’nin bu planı suya düşmüştür.
Çanakkale’de kazanılan bu zafer aynı zamanda, Balkan Savaşları sonunda eski gücünden uzak görünen Türk ordusunun prestijini de kurtarmış ve Türk ordusunun eski gücünü koruduğunu ortaya koymuştur.
Bu zaferle birlikte yıkılmakta olan bir imparatorluğun içindeki kahraman bir ulusun varlığı yeniden hatırlanmış ve milli şuurda ortaya konan bu uyanış; 1. Dünya Savaşı arkasından yaşanacak olan Türk Kurtuluş Savaşı’nda, Türk milletinin gerçekleştireceği topyekûn direnişin zeminini hazırlamıştır.
Çanakkale Savaşı’nın Türk tarihi açısından önemli sonuçlarından biri de kuşkusuz Mustafa Kemal’in tam anlamıyla tarih sahnesine çıkmış olmasıdır. Arıburnu, Anafartalar ve Conk Bayırı’nda yaptıklarıyla sahne ışıklarının altında parlayan Mustafa Kemal; birkaç sene sonra başlayacak olan Türk Milli Mücadelesinin önderi olarak, bir ulusun kurtuluşunu ve bağımsızlığını tesis etmiştir.
Çanakkale Savaşı’nın Dünya Tarihi Açısından Sonuçları
Çanakkale Savaşı’nın, 1. Dünya Savaşı’nın önemli cephelerinden biri olması sebebiyle bu cephe, Dünya tarihi açısından da büyük bir önem ifade etmektedir.
Bu savaşın ana nedenlerinden biri olan Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakma arzusu, sadece Osmanlı Devleti’ni değil; Almanya’yı da yakından ilgilendirmekteydi. Eğer İstanbul işgal edilirse, Almanya Balkanlar üzerinden kuşatılacak ve savaş dışı kalacaktı. Ancak Türk ordusunun Çanakkale’de kazandığı zaferle bu mümkün olmamış ve 1. Dünya Savaşı 2 yıl kadar uzamıştır.
Çanakkale Cephesi’nin açılmasının bir diğer sebebi ise, İtilaf Devletleri’nin, ekonomik problemler yaşayan Çarlık Rusya’ya yardım götürme isteğidir. Çanakkale Savaşı neticesinde boğazların geçilememesi ile istenen yardım Rusya’ya ulaşamamış; Rusya’da 1917 tarihinde Bolşevik Devrimi gerçekleşmiş ve Rusya savaş dışı kalmıştır.
Ayrıca Çanakkale Savaşı’nda İtilaf Devletleri’nin aldıkları yenilgi Balkan ülkelerinin tutumlarını da etkilemiştir. Örnek verecek oluşan bu savaş sonunda Bulgaristan; İttifak Devletleri yanında yer alırken, Romanya ve Yunanistan ise bir süre daha savaş dışında kalmayı tercih etmişlerdir.
Çanakkale Savaşı Sonuçları
Maddeler halinde Çanakkale Savaşı önemi ve sonuçları şu şekilde sıralanabilir:
- İstanbul İtilaf güçleri tarafından işgal edilememiş ve savaşın süresi 2 yıl daha uzamıştır.
- İtilaf Devletleri planladıkları yardımı Rusya’ya götüremedikleri için Rusya’da devrim gerçekleşmiş ve Rusya savaş dışı kalmıştır.
- Almanya’nın Avrupa’daki savaş yükü hafiflemiştir.
- İngiltere ve Fransa’nın askeri itibarları sarsılmıştır.
- Rusya’da gerçekleşen Bolşevik Devrimi sonrası yeni yönetim tüm gizli anlaşmaları açıklamış ve Osmanlı Devleti’ni paylaşmak için yapılan gizli antlaşmalar su yüzüne çıkmıştır.
- Mustafa Kemal önemli bir asker olarak tarih sahnesine çıkmıştır.
- Türk Milletinde var olan milli şuur uyanmıştır.
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