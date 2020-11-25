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Kuru ciltler için kırışıklık maskesi tarifi, nasıl yapılır?

Kuru ciltlerde kırışıklık oluşumunu engellemek için düzenli doğal maske kullanımı etkili olacaktır. Bu sayede cilt neme doyacaktır. Peki kuru ciltler için kırışıklık maskesi nasıl yapılır? Kırışıklık giderici maske tarifleri nelerdir? Kuru ciltlere kırışıklık maskesi nasıl uygulanır?

Kuru ciltler için kırışıklık maskesi tarifi, nasıl yapılır?

Kuru ciltlerin nem kaybı çok yaşaması nedeni ile kırışıklıklar daha fazla ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, daha fazla bakıma ihtiyaç duyan kuru ciltler için kırışıklık önlemeye fayda sağlayan doğal maskeler yapılabilir. Düzenli doğal maske ile kırışıklık gidermeye çalışmak etkili olacaktır. Bu sayede cilt neme doyacaktır.

Kuru Ciltler İçin Kırışıklık Maskesi

Kırışıklık Giderici Maske

  • 1 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 yemek kaşığı öğütülmüş badem veya yağı
  • 1 tatlı kaşığı pekmez
  • 1 parça balkabağı ( haşlanmış)
  • 1 tatlı kaşığı üzüm çekirdeği yağı

Uygulanması: Haşlanmış bal kabağı ile tüm malzemeleri iyice ezerek bir tahta kaşık ile karıştırın. Yüz ve boyun bölgenizi demlenmiş çayla yıkayın. Ardından bu maske karışımını yüz ve boyun bölgenize uygulayın. Yarım saat bekledikten sonra ılık suyla yıkayın. Haftada 2 kere uygulamanız sonucunda kırışıklıklarınız azalacaktır.

Kırışıklık Giderici Maske 2

  • 2 tatlı kaşığı süt
  • 1 tatlı kaşığı bal
  • 1 tatlı kaşığı çuha çiçeği yağı

Uygulanması: Sütün içerisinde balı iyice eritin; bunun için sütü ılıtın. Sonra çuha çiçeği yağını ekleyin ve karıştırın. Cildinizi yıkadıktan sonra boyun ve göz çevresi dahil olmak üzere uygulama yapın. 15 dakika beklettikten sonra ılık su ile yıkayın. Haftada bir kez uygulayabilirsiniz.

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