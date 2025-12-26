Habertürk
Habertürk
        Kuru fasülye nasıl pişirilir? Kuru fasülye pişirmenin püf noktaları nelerdir, nelere dikkat etmek gerekir?

        Kuru fasülye nasıl pişirilir? Kuru fasülye pişirmenin püf noktaları nelerdir, nelere dikkat etmek gerekir?

        Kuru fasulye ülkemizin birçok bölgesinde yapılır fakat yemeğin bilinen en köklü hâli Karadeniz ve İç Anadolu'da öne çıkar. Karadeniz'de kullanılan fasulye çeşitleri daha ince kabuklu olduğu için pişerken kolay yumuşar. Bu bölgede yemek genelde tereyağıyla hazırlanır ve suyunun kıvamı daha parlak olur. İç Anadolu'da ise etli versiyon daha yaygındır. Bu yörede kullanılan fasulyeler iri tanelidir ve uzun süre piştiğinde bile dağılmadan yumuşar. Doğu Anadolu'da bakır tencerede ağır ateşte yapılan kuru fasulye sofraların merkezinde yer alır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2025 - 15:25 Güncelleme: 26.12.2025 - 15:25
        Kuru fasülye nasıl pişirilir?
        Ege’de ise zeytinyağıyla hazırlanan daha hafif bir yorum görülür. Yani kuru fasulye tek bir yörenin yemeği değildir. Fakat pişirme biçimleri, kullanılan yağ, fasulyenin cinsi ve tencere seçimi bölgelere göre değişir. Bu çeşitlilik yemeği hem yerel hem de ulusal mutfakta güçlü bir yere taşır. Türkiye’nin neredeyse her şehrinde yapılması da onu geleneksel bir yemek hâline getirir. İşte kuru fasülye tarifi ve kuru fasülye pişirme yöntemi…

        KURU FASÜLYE NASIL PİŞİRİLİR?

        Kuru fasulye doğru hazırlanırsa hem yumuşak hem de sulu bir kıvama ulaşır. Bu yemeğin özelliği fasulyenin suyu iyice çekmesi ve tencerenin içinde hafif bir kıvam oluşturmasıdır. Tane yapısının bozulmaması için ilk adım ıslatma aşamasıdır. Fasulyeyi bir gece önceden suya bırakmak hem pişirme süresini kısaltır hem de fasulyenin kabuğunun sertleşmesini önler. Bekleme sürecinde su fasulyenin içine dengeli biçimde işler ve pişerken çatlamasını azaltır.

        Malzemeler

        • 2 su bardağı kuru fasulye
        • 1 adet büyük boy soğan
        • 1 yemek kaşığı domates salçası
        • 1 tatlı kaşığı biber salçası
        • 3 yemek kaşığı sıvı yağ veya tereyağı
        • 1 tatlı kaşığı tuz
        • 1 çay kaşığı karabiber
        • 1 çay kaşığı pul biber
        • 4 su bardağı sıcak su
        • (İsteğe bağlı) 150 gram kuşbaşı et veya sucuk
        • Geniş tencere

        Kuru fasulyeler bir gece önceden derin bir kaba alınır. Üzerine bol su eklenir. Bu su fasulyenin kabuğunu yumuşatır. Islatmadan direkt pişirmek tanelerin dışının sert kalmasına yol açar. Islatma süresi tamamlandıktan sonra fasulye süzülür ve bir kez daha durulanır. Tencere ocağa alınır. Yağ eklenir. Soğan yemeklik doğranır ve yağın içinde pembeleşene kadar çevrilir. Soğan bu aşamada hafifçe karamelize olur ve fasulyenin tadını güçlendirir. Ardından salça eklenir. Salçanın yağda çözünmesi yemeğin rengini derinleştirir. Et kullanılacaksa bu aşamada ilave edilir ve kavrulur. Fasulyeler tencereye eklenir. Tüm malzemeler nazikçe karıştırılır. Bu karıştırma işlemi fasulyenin kırılmadan salçayla buluşmasını sağlar. Tencereye sıcak su eklenir. Sıcak su kullanmak fasulyenin şoklanmasını engeller ve sertleşmesini önler. Tuzu ve baharatları eklenir. Tencerenin kapağı yarım açık bırakılır. Bu sayede taşma riski azalır.

        Ocağın ısısı kısık seviyeye alınır. Kuru fasulye ağır ateşte pişirildiğinde hem tadı daha dengeli olur hem de taneler dağılmadan yumuşar. Ortalama pişme süresi 45–60 dakikadır. Fasulyenin cinsine göre bu süre değişebilir. Pişip pişmediğini anlamak için tanelerden birini ezerek kontrol edebilirsin. Kolayca eziliyorsa yeterince yumuşamış demektir. Kuru fasulyenin kıvamı önemli bir noktadır. Suyu çok yoğun olursa fasulye taneleri sert hissedilir. Çok sulu olduğunda ise tadı dağınık olur. Doğru kıvam parlak ve hafif yoğun bir görünümde olmalıdır. Pişme tamamlandığında tencere ocaktan alınır. Yemeği hemen servis etmek yerine kısa bir dinlendirme süresi gerekir. Bu süre fasulyenin içindeki sıcaklığın dengelenmesine katkı verir ve yemeğin tadı oturur.

        Kuru fasulyenin yanında en iyi uyumu sağlayan yemeklerin başında pirinç pilavı gelir. Pilavın tane tane yapısı fasulyenin yoğun kıvamını dengeler. Pilavın sade hazırlanması fasulyenin tadını öne çıkarır. Yanında turşu kullanmak da sofrayı tamamlayan bir dokunuş olur. Turşunun ekşi yapısı fasulyenin yumuşak dokusuna karşı ferahlık verir. İnce doğranmış soğanla hazırlanan basit bir salata da tercih edilebilir. Bu salata yemeğin ağırlığını hafifletir. Ayran da fasulyeye eşlik eden içecekler arasında yer alır. Yoğurdun hafif dokusu fasulyenin sıcak ve yoğun suyuyla uyum sağlar. Kuru fasulyeyi etsiz hazırladıysan yanına ekleyeceğin pilav ve turşu tabak bütünlüğünü daha canlı hâle getirir. Etli versiyonda ise hafif bir salata tabağı denge oluşturur.

        KURU FASÜLYE PİŞİRME TEKNİĞİ

        Kuru fasulye pişirme teknikleri tanelerin yapısına ve kullanılacak malzemeye göre değişir. En bilinen yöntem klasik tencere tekniğidir. Bu yöntemde fasulye bir gece önceden ıslatılır, ertesi gün soğan ve salça kavrularak fasulyeyle buluşturulur ve kısık ateşte yavaşça pişirilir. Bu teknik fasulyenin içten yumuşamasını sağlar. Güveç yöntemi daha yoğun bir tat oluşturur. Toprak güveç ısıyı yavaş yaydığı için fasulye daha sakin biçimde pişer ve aroması derinleşir. Etli versiyonlarda güveç sık kullanılır. Düdüklü tencere ise zamanı kısaltan bir yöntemdir. Islatılmış fasulye düdüklüde daha kısa sürede yumuşar.

        Fakat bu teknikte kıvam ayarı dikkat ister. Çünkü hızlı pişirme sırasında suyu hızla çeker. Sucuğun ya da pastırmanın kullanıldığı tariflerde tencereye eklenen yağ miktarı azaltılabilir. Bazı kişiler haşlama yöntemini de tercih eder. Fasulyeyi önce haşlayıp süzdükten sonra sosla birleştirmek daha sade bir tat verir. Hangi teknik uygulanırsa uygulansın fasulyeyi karıştırırken taneleri ezmemeye özen göstermek gerekir. Ateşi kısık tutmak ve kıvamı kontrol ederek pişirmek her yöntemde başarılı bir sonuç ortaya çıkarır.

        KURU FASÜLYE PİŞİRMENİN PÜF NOKTASI

        Kuru fasulye pişirirken en etkili sonuç fasulyenin doğru şekilde hazırlanmasıyla başlar. Taneleri bir gece önceden suya bırakmak hem pişme süresini kısaltır hem de kabuğun sertleşmesini engeller. Islatılan fasulyeyi süzüp yeniden durulamak pişirme sırasında oluşabilecek istenmeyen kokuyu azaltır. Tencereye önce yağ ve soğan eklemek yemeğin temel tadını oluşturur. Soğanın pembeleşmesi salçanın yağda çözünmesini kolaylaştırır. Bu aşama yemeğin rengini ve kokusunu güçlendirir. Fasulyeyi sıcak suyla buluşturmak da önemli bir adımdır. Sıcak su kullanıldığında taneler aniden gerilmez ve sertleşmez. Ocağın ısısını kısık seviyeye almak fasulyenin içten dışa doğru yumuşamasına katkı verir.

        Aceleyle yüksek ısıda pişirmek tanelerin dışını sert bırakır ve iç kısmının geç pişmesine yol açar. Pişirme sırasında tencerenin kapağını yarı açık tutmak taşmayı önler. Tuzu erken eklemek bazı fasulye cinslerinde sertliğe neden olur bu yüzden tuz pişmenin son bölümünde ilave edilmelidir. Fasulyenin kıvamını ayarlarken suyu azar azar eklemek gerekir. Fazla su yemeği sulandırır az su ise tanelerin dibe tutmasına yol açar. Pişirme tamamlandığında tencereyi kısa bir süre dinlendirmek yemeğin tadını dengeler. Bu dinlenme sırasında fasulye içindeki sıvıyı daha iyi çeker ve kıvamı oturur.

