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Kuru Otlar Üstüne filminin konusu nedir? Kuru Otlar Üstüne ne zaman vizyona girecek?

Türk sinemasının en önemli yönetmenlerinden Nuri Bilge Ceylan Kuru Otlar Üstüne filmiyle 76. Cannes Film Festivali'nde adından sıkça söz ettirirken film, seyirciler tarafından 11 dakika ayakta alkışlandı. Merve Dizdar, filmindeki rolüyle 'en iyi kadın oyuncu ödülü' alırken, Kuru Otlar Üstüne filminin konusu ve vizyona gireceği tarih merak konusu oldu. İşte Kuru Otlar Üstüne filminin konusu, oyuncu kadrosu ve Türkiye'de vizyona gireceği tarih...

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  • Kuru Otlar Üstüne konusu nedir, oyuncuları kimler? Kuru Otlar Üstüne ne zaman vizyona girecek?

    Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi 'Kuru Otlar Üstüne' filminin galası geçtiğimiz günlerde yapıldı. Nuri Bilge Ceylan, Kuru Otlar Üstüne filmiyle dünya çapında adından sıkça söz ettirirken bu yıl 76. kez düzenlenen Cannes Film Festivali’nde 'Altın Palmiye' için favoriler arasında gösteriliyor. Peki, "Kuru Otlar Üstüne konusu nedir, oyuncuları kimler? Kuru Otlar Üstüne ne zaman vizyona girecek?" İşte Kuru Otlar Üstüne filminin konusu, oyuncu kadrosu...
  • Kuru Otlar Üstüne konusu nedir, oyuncuları kimler? Kuru Otlar Üstüne ne zaman vizyona girecek?

    KURU OTLAR ÜSTÜNE FİLMİNİN KONUSU NE?

    Samet, Doğu Anadolu'nun ücra bir köyünde dört yıl zorunlu görev yaptıktan sonra İstanbul'a tayin edilme hayali kuran genç bir öğretmendir. Ancak meslektaşı Kenan ile birlikte iki kız öğrenci tarafından asılsız bir şekilde tacizle suçlanınca Samet'in hayalleri paramparça olur. Yaşadığı sıkıntıların üstesinden gelmesine yardımcı olabilecek başka bir öğretmen olan Nuray ile tanışınca işler değişir.
  • Kuru Otlar Üstüne konusu nedir, oyuncuları kimler? Kuru Otlar Üstüne ne zaman vizyona girecek?

    KURU OTLAR ÜSTÜNE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

    Deniz Celiloğlu - Samet

    Merve Dizdar - Nuray

    Musab Ekici - Kenan

    Ece Bağcı - Sevim Erdem

    Şenocak - Tolga Yüksel

    Aksu - Vahit Münir Can

    Cindoruk - Feyyaz Onur

    Berk Arslanoğlu - Müdür Bekir

    Yıldırım Gücük - Eğitim Şube Müdürü

    Cengiz Bozkurt - Polis S.

    Emrah Özdemir - Çavuş

    Elif Ürse - Müdür Yardımcısı Saime

    Elit Andaç Çam - Firdevs

    Nalan Kuruçim - Kevser

    Ferhat Akgün - Rehberlik Öğretmeni Atakan

    Eylem Canpolat - Halime
  • Kuru Otlar Üstüne konusu nedir, oyuncuları kimler? Kuru Otlar Üstüne ne zaman vizyona girecek?

    KURU OTLAR ÜSTÜNE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

    Erzurum'da çekimleri başlayan filmin doğa çekimleri Adıyaman'da gerçekleştirildi.
  • Kuru Otlar Üstüne konusu nedir, oyuncuları kimler? Kuru Otlar Üstüne ne zaman vizyona girecek?

    KURU OTLAR ÜSTÜNE FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

    Film, 12 Temmuz'da Fransa'da vizyona girecek. Türkiye vizyon tarihi ise henüz netlik kazanmadı.
  • Kuru Otlar Üstüne konusu nedir, oyuncuları kimler? Kuru Otlar Üstüne ne zaman vizyona girecek?

    MERVE DİZDAR CANNES FİLM FESTİVALİ'NDE EN İYİ KADIN OYUNCUSU ÖDÜLÜNÜ ALDI

    Bu yıl 76. kez düzenlenen Cannes Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buluyor. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü "Kuru Otlar Üstüne"deki performansıyla Merve Dizdar'a verildi.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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